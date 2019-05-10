Doğançay'a mesire alanı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilgili birim müdürleriyle birlikte belediye tesislerini gezerek, yapılacakları anlattı. Başkan Sandal, eşsiz doğa manzarasına sahip ve Karagöl gibi tabiat parkı olabilecek alana sahip Doğançay'daki göletin, halkın hizmetine sunulabilmesi için mesire alanı olarak tasarlanacağını söyledi.

Belediye imkânlarının daha verimli kullanılması için talimatlarda bulunan Sandal, Çamkıran hizmet binası, Postacılar Kültür Merkezi, Osmangazi evlendirme ve Gümüşpala Düğün salonlarının ilçe sakinlerinin daha etkin kullanabilmesi için yeniden düzenleneceğini duyurdu.

Çamkıran'a kreş

Belediyeye ait Çamkıran hizmet binasının inşa edildiğindeki gibi amacına uygun olarak kullanılacağını vurgulayan Başkan Sandal, "Burayı çocuklarımızın hizmetine sunacağız. İlk yapıldığında da kreş olarak inşa edilen ama kullanılamayan binamızı amacına uygun olarak kreşe dönüştüreceğiz. Yeni standartlar yönergesi kapsamında günümüze uygun donanımda modern bir merkez haline gelecek, kullanılabilecek malzemeler kullanılacak, kullanılamayanlar da yenilenecek" diye belirti. Dış birimlerdeki tüm makam odalarının kapatılarak, ihtiyaca yönelik yeni birimlere dönüştürülerek kullanılacağının altını çizen Sandal, tek makam odasının yeterli olduğunu vurguladı.

Değişim zamanı

Önceki dönemde Arif Sağ adı verilen Postacılar Kültür Merkezi'nin 'Kazım Koyuncu' olarak değiştirileceğini ve daha çok eğitim kurumu amaçlı kullanılacağını ifade eden Başkan Sandal, Osmangazi'deki evlendirme salonunun da kütüphane ve semt merkezine dönüştürüleceğini dile getirdi. Orada kıyılan oda nikahlarının önümüzdeki ay itibarıyla yeni binada belirlenecek yerde kıyılacağını duyuran Sandal, Osmangazi'de kirada bulunan semt merkezinin de buraya taşınarak, kira ödemesinden tasarruf edileceğini söyledi. Postacılar Mahallesi'nde inşa edilen ve büyük bölümü tamamlanan binanın ilk katının da uygunluğa göre 4 veya 6 sınıflı kreş olacağını dile getiren Sandal, ikinci katın düğün salonu, üçüncü katın ise; işsizlikle mücadele kapsamında mesleki eğitim kurumu olarak kullanılacağını ifade etti. Gümüşpala Düğün Salonu'nun giriş çıkışlarında da pazar olan günlerde yeni düzenlemeye gidileceğini duyuran Sandal, Doğançay'daki yapay gölet çevresini de vatandaşların kullanımına açmak için girişimlere başlanacağını belirterek, doğa harikası alanın mesire alanı yapılmasının ilçe sakinleri adına daha faydalı olacağını kaydetti. Mahalle Muhtarı Arzu Nisan da mahalle sakinlerinin projeden büyük heyecanla memnuniyet duyacağını söyledi. Başkan Sandal, tesislerdeki yeni düzenlemelerle ilgili birim müdürlerine talimat vererek, bir an önce gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.