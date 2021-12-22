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Dokuz Eylül Üniversitesi 10 kişi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 10 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi 10 kişi alacak
22 Aralık 2021 Çarşamba 10:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öncelikli alanlarda Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 22 Aralık 2021 ile 6 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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