Dolandırıp bir de 'FETÖ'cü deriz' diye tehdit ettiler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan memur emeklisi Ali Özfidan (60), emekli ikramiyesi ve altınlarını bozdurup, ev almak isteyince dolandırıldı. Kaparo ve tapu işlemleri adı altında kendisinden para alan emlakçı Özkan D.'yi 'dolandırılcılık' suçlamasıyla savcılığa şikayet eden Özfidan, "Toplam 77 bin lira verdim, ne tapuyu alabildim ne de paramı. 'Bir yere şikayet edersen, seni FETÖ'cü diye şikayet ederiz' diyerek, tehdit etti" dedi

Ödemiş ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde yaşayan memur emeklisi Ali Özfidan, 2019 yılının kasım ayında, Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde ev almaya karar verdi. Özfidan, beğendiği evi almak için emlakçı Özkan D. ile iletişime geçerek 450 bin TL karşılığında anlaştı. İddiaya göre Özfidan, kendisinden, "Tapudaki işlemlerin gideri var, senden kaparo almamız gerekiyor", "Evi başkası istedi ve daha çok para veriyor, sen biraz daha para vermezsen ona vereceğiz" gibi çeşitli bahanelerle para isteyen Özkan D.'ye, farklı seferlerde 77 bin TL verdi. Evin tapusunu almak isteyen Özfidan, "Tapuda işlemler çok yoğun, sıra alamadık", "Nasılsa ev senin, paran garanti altında. Zaten verdiğin parayı evin fiyatından düşeceğiz", "İşlerimiz çok yoğun, tapuya gidemedik" gibi cevaplar alınca, durumdan kuşkulandı. Ali Özfidan, kendisini 6 ay boyunca oyalayan emlakçı Özkan D. ile yanında çalışanların aynı evi, size satacağız diyerek 4 başka kişiden daha para aldıklarını öğrenince, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'EMEKLİLİK İKRAMİYEMLE ALDIĞIM ALTINLARI BOZDURDUM'

Ali Özfidan, insanlara çok güvenmenin karşılığını dolandırılarak aldığını belirtip, "Emeklilik ikramiyemle aldığım altınları bozdurdum. Seferihisar Doğanbey taraflarından bir ev beğendim ve emlakçı Özkan D. ile iletişime geçtim. Farklı seferlerde toplam 77 bin liramı kapora ve diğer giderler için bu kişilere verdim. Ancak, dolandırıldım. Evi alamadığım gibi bütün birikim ve emekli ikramiyem de gitti. Ancak sonradan öğrendim ki başka birçok kişiden evi size satacağız diyerek, para almışlar. Sonra ben işi uyandım ve dolandırıldığımı anladım" dedi.

'BİZİ ŞİKAYET EDERSEN, SENİ FETÖ'CÜ DİYEREK ŞİKAYET EDERİZ'

Özfidan, almak istediği evin çok içine sindiğini, dolandırıldığını anlayınca çok üzüldüğünü belirtip, "En sonunda Özkan D.'ye telefon açıp paramı istedim, vermediler. Ne paramı ne de tapumu aldım. 'Ev sahibi evi satmaktan vazgeçti' dediler. Çok üzüldüm. Böyle sahtekarları, dolandırıcıları durdursunlar. Vatandaşlarımız da tapuyu almadan asla para vermesinler. Bana, 'Bizi bir yere şikayet edersen, seni FETÖ'cü diye şikayet ederiz ve her yere duyururuz' dediler. Ben de, 'Benim yaram yok ki gocunayım, duyuracaksan duyur' dedim. Yaşananlardan ötürü çok üzgünüm" diye konuştu.

'MÜVEKKİLİMİN YASAL YOLLARA BAŞVURMASINI ENGELLEMEK İSTEDİ'

Özfidan'ın avukatı Öykü Su Güler, müvekkilinin yazlık ev almaya karar verdiğini belirterek, "Yıllarca çalışmasının sonucu olarak aldığı emeklilik ikramiyesinin üzerine kredi çekerek bir ev sahibi olmak istiyor. Emlakçı satma yetkisinin olmadığı bir evi satmaya çalışarak, 77 bin TL'ye yakın kaparo alıyor. En sonunda da telefonlara cevap vermiyor. Biz gerekli şikayetlerimizi yaptık. Şüpheli kişi yaptıklarının suç olduğunun farkında olması sebebiyle, müvekkilimin yasal yollara başvurmasını engellemek adına, 'Seni FETÖ'cü olarak şikayet ederim, yıllarca içeriden çıkamazsın' şeklinde tehdit etmiştir. Biz hakkımızı aramayı sürdüreceğiz” dedi.