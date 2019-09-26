Döviz dolu çantayı sahibine teslim etti

ABD'li ve Nijeryalı turistlerin bindikleri taksilerde unuttuğu,içinde yüklü miktarda döviz bulunan çantaları ve cüzdanları, dedektif gibi iz sürülerek teslim edildi. Yabancı konuklar, büyük sevinç yaşadı, teşekkür üstüne teşekkür etti.

İzmirli taksici Sertan Altu'nun taksisine Karşıyaka'daki özel bir hastaneden Nijeryalı 2 turist bindi, inerken çantalarını unuttu. Altu, içinde yüklü miktarda döviz ve pasaportlar bulunan çantayı sahiplerine teslim edebilmek için turistleri aldığı hastaneye gitti. Burada tedavi gören bir Nijeryalıyı ziyaret ettikleri öğrenildi; önce o hastaya, ardından da turistlere ulaşıldı. Çantalarına kavuşan Nijeryalılar, "Paralarımızı ve pasaportlarımızı kısa sürede geri aldık. Ne yapacağımızı bilemediğimiz anda büyük mutluluk yaşadık" sözleriyle teşekkür etti.Benzer bir sevinci de ABD'li Luke Waite yaşadı. Takside cüzdanını düşüren Waite, indiği Bornova Uğur Taksi Durağı'ndan yardım istedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekiplerinin teknik desteğiyle araç tespit edildi. Koltuk arasına sıkışmış halde bulunan cüzdan, taksici Bülent Gözütok tarafından ABD'li turiste verildi. Paralarına, kimlik ve kredi kartlarına ulaşan Luke Waite, "Ne kadar teşekkür etsem az" dedi.

Yoğun çaba harcanıyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık taksicileri kutladı. Anık, taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyaları sahiplerine iade edebilmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi, "Esnafımızın da duyarlılığı sayesinde bu konuda örnek başarıya sahibiz. Hem şoför arkadaşlarımız hem de odamız çalışanları adeta dedektif gibi iz sürüyorlar" diye konuştu.