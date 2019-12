Down sendromlu garson pizza dükkanının 'Can'ı oldu

İzmir'de yaşayan down sendromlu Can Ural (21), uzun süredir sıkı bir iş disipliniyle günde 8 saat çalıştığı pizza dükkanında hizmet vererek takdir topluyor. Yemek siparişlerinden masa düzenine kadar tüm eksiklikleri fark edip kendiliğinden işe koyulan Can'ı, pizza dükkanı çalışanları 'Patron' diyerek çağırıyor.

İzmir'de yaşayan down sendromlu Can Ural, çalıştığı pizza dükkanında iş disiplini, sempatik tavırları ile hem müşterilerin hem de işletme sahiplerinin takdirini topluyor. Dükkanda pizza servisi yapan, kasaya bakan, hesap alan, masa düzeniyle ilgilenen ve müşterileri karşılayan Can, tüm eksiklikleri kendiliğinden fark edip işe koyuluyor. Sıcaklığıyla pozitif enerji yayan down sendromlu garson dükkan çalışanları tarafından 'Patron' diye çağrılıyor.

İşletme sahibi Halil Boğa, Can'ın işe başlamasıyla ondan çok fazla şey öğrendiklerini belirterek "Çalışma azmi ve disiplini her zaman ön planda tutuyor. Sevildiğini çok çabuk anlıyor. Biz onu çok seviyoruz. O bizim canımız. Adı gibi gerçekten bu işletmenin canı oldu. Bütün söylenenleri anlıyor. Garsonlar sıkıştığında hemen gidip sipariş alıyor, hesap almaya çalışıyor ve çok çabuk kavrıyor.. O büyük patron ben ise sadece müdürüm" dedi.

Bir anne olarak içim çok rahat

Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Can'ın annesi olan Nevin Ural, anne olarak içinin çok rahat olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Can kaynaştırma öğrencisiydi ve lise eğitimini tamamladı. Uzun süredir pizza dükkanında çalışıyor. Can burada ne istenirse onu yapıyor. Bir anne olarak içim gerçekten çok rahat. O işe yaradığını hissettiği için, toplumla kaynaştığı için, müşteriler ve çalışma arkadaşları onu çok güzel kucakladığı için çok rahatım. Onun adına da çok mutluyum. Can saat 12.00 gibi işe gidiyor, tam saatinde iş yerinde olmak istiyor. Kendi içinde müthiş bir disiplini var. Akşam ise saat 20.00'de işten çıkıyor ve bazen 'Neden beni erken aldınız? Daha fazla kalmak istiyordum' diyor. Bu da bize onun burada çok mutlu olduğunu gösteriyor. Down sendromlu çocuklar fırsat verildiğinde toplumun her kademesinde görev alabilecek nitelikteler. Çok pozitif ve mutlular etrafa büyük bir enerji veriyorlar. Buranın işletmecileri Can ile birlikte işletmenin havasının değiştirdiğini söylüyor."

Herkesten bunu yapmasını bekliyoruz

İşletme sahiplerinden Betül Duman, "Can'ın bizden bir farkı yok. Hepimizin nasıl küçük farklılıkları varsa onun da küçük farklılıkları var. Biz sadece ona hayatta daha güçlü kalabilmesi için destek olmaya çalışıyoruz. Herkesten de bunu yapmasını bekliyoruz. Onlar bizim desteklerimizle kendi başlarına birey olarak bu hayatta kalabilecek insanlar. Can'ın buraya gelmesi büyük bir keyif. O bize daha fazla destek oluyor. Her gün burada onun enerjisini görmek, onun birileriyle sohbet ettiğini, bir şeyler için uğraştığını ve akşam buradan bir şeyleri başarmış olmanın verdiği mutlulukla ayrıldığını görmek bizler için büyük bir keyif" diye konuştu.