Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “daha yeşil bir İzmir” vizyonu çerçevesinde seçim öncesi yenileme sözünü verdiği Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı, 24 Kasım Çarşamba günü yeni yüzüyle hizmete giriyor. İzmir'in en büyük yeşil alanlarından birini yenileyerek kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Verdiğimiz sözleri tutmanın memnuniyeti içindeyiz. Tüm İzmirlileri açılışa bekliyoruz" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim kampanyasında sözünü verdiği önemli projelerden biri daha hayata geçirildi. Öncelikle Bornova, Buca ve Konak ilçelerinde yaşayan yurttaşlar olmak üzere tüm İzmirlilerin buluşma alanı olacak Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’ndaki yenileme çalışmaları tamamlandı. Başkan Soyer 24 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'deki açılışa tüm İzmirlileri davet ederek, “Verdiğimiz sözleri tutmanın memnuniyeti içindeyiz. Tüm İzmirlilere şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Yeşil, dirençli, adil bir kent yaratma yolunda canla başla çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca çevre tadilatları tamamlanan 180 bin metrekarelik rekreasyon alanı, İzmirlilerin kenti seyredebileceği terası, çocuk oyun alanı, sportif aktivite ve dinlenme alanları ile kentin yeni buluşma ve etkinlik merkezi olacak.

Gençlere spor imkanı



Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nın yenilenmesi çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i gençlik ve spor kenti yapma hedefi doğrultusunda alanda bulunan toprak futbol sahası, FIFA standartlarına getirildi. Soyunma odaları ve 500 kişilik tribün yapıldı. Bu sahada amatör spor kulüpleri antrenmanlarını yapacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcu yetiştirecek ve saha aynı zamanda resmi maçlara da ev sahipliği yapacak. Rekreasyon alanında 480 metre uzunluğunda tartan koşu yolu ve bin 800 metrelik bisiklet parkuru, 4 ayrı noktada fitness alanı, çocuklar için trafik eğitim parkı, oyun, spor ve piknik alanları bulunuyor. Kapalı girişler yeniden aktif hale getirilerek alanın güneyindeki Murat Mahallesi ile bağlantı kurulması sağlandı.

Etkinlikler için geniş bir meydan var



Teraslara spor aletleriyle yeni işlevler kazandırıldı. Var olan yapısal alanlar da kentsel donatılarla zenginleştirilerek seyir terasına dönüştürüldü. Seyir teraslarına İzmirlilerin manzarayı seyredebileceği 2 adet dürbün yerleştirildi. Rekreasyon alanı içerisinde düzenlenecek etkinlikler için çim alan bulunuyor. Ayrıca alana konser, tiyatro gibi organizasyonların yapılabileceği bir meydan kazandırıldı. Rekreasyon alanında bin 600 metrekarelik çocuk oyun alanı oluşturuldu, alan yeni nesil çocuk oyun grupları ile donatıldı. Gece aydınlatmaları ve kamera sistemi ile parkın güvenliği sağlandı. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde yurttaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerine ulaşmasını sağlayacak acil durum butonu da yerleştirildi.

Alanın en uç noktasında bulanan meydanda heykeltraş Tonguç Sercan tarafından yapılan Dr. Behçet Uz'un heykeli bulunuyor. Heykelin önünüdeki granit plakalar üzerinde İzmir yangını, fuarın açılışı ve Dr. Behçet Uz'un hayatı ile ilgili kesitler yer alıyor.

3 bin ağaç korundu, 500 fidan dikildi



Çevre tadilatları ile birlikte 25 milyon 323 bin liraya mal olan rekreasyon alanındaki 3 bin 150 ağaç korundu. 500 fidanın yanı sıra çalı, yer örtücü, mevsimlik çiçek ve sarılıcı bitki olmak üzere toplam 250 binin üzerinde bitkinin dikimi de tamamlandı. İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi çerçevesinde rekreasyon alanında egzotik bitki türleri yerine tümüyle Akdeniz’in ve İzmir bölgesinin doğal florasına uygun bitki türleri kullanıldı. Geniş yeşil yüzeylerde kurakçıl peyzaj bitkileriyle su tasarrufunun sağlanması planlandı. Yapısal birimler alanın büyük bölümünün su koruma havzasında yer alması nedeniyle mobil olarak tasarlandı.

Alan 2001 yılında dönemin belediye başkanı Ahmet Piriştina tarafından hizmete açılmıştı.