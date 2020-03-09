Duvarlar çiçek açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kemeraltı'nda büyük bir duvar resmi çizildi.

Duvarlar çiçek açtı
09 Mart 2020 Pazartesi 16:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir duvar daha tuvale dönüştürüldü. Duvar resmini (mural) 26 yaşındaki İzmirli sanatçı Pelin Çağlar, annesi Mualla Hanım'la birlikte ortaya çıkardı. İkiliye İzmirli ressam Dicle Çiftçi yardımcı oldu.   Sanatçılara teşekkür etmek için Kemeraltı'ndaki Eski Balık Hali Meydanı yanındaki 866 sokaktaki duvar resminin olduğu yere giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Resimde yer alan Selluka çiçekleri İzmir'e özgü ve şehrin geleneksel simgelerinden biri. Eski dönemlerde??Selluka, birçok İzmirli'nin evinde yer alan bir çiçekti ve bu anlamda eserin İzmir geleneklerini tanıtma ve yaşatma gibi bir işlevi de bulunuyor. Resim, emeğin evrenini genişleten bir tanımlama çerçevesinde ortaya çıkarıldı" şeklinde konuştu. Başkan Soyer, duvara teşekkür imzasını da attı.   Duvarın tuvale dönüştürülmesi dört günlük bir çalışmayla sonlandırıldı. 3 Mart 2020 tarihinde başlayan çalışma 7 Mart 2020'de tamamlandı.     


    

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