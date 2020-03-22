Efes Selçuk'ta Çözüm Masası

Efes Selçuk Belediyesi koronavirüs ile mücadele sürecinde önlem ve çözüm önerileri sunan bir bildiri yayınladı.

Efes Selçuk Belediyesi ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan bildiride, dünyayı tehdit altına alan koronovirüs salgını ile ilgili kentte alınan önlemler ve yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. 'Efes Selçuk Belediyesi Koronovirüs ile Mücadele Çözüm Masası" başlığıyla kamuoyu ile paylaşılan maddeler arasında belediye mülkiyetinde bulunup, faaliyetlerine izin verilmeyen iş yerlerinin kira borçlarının izin verilmeyen işyerlerinin kira ödemeleri kapalı kaldıkları sürece ertelenecek. İşletmelerin kapalı kaldıkları süre, kira süresine eklenecek. Ertelenen kira bedelleri için yasal prosedürler çerçevesinde iş yeri sahiplerine kolaylık sağlanacak. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü andan itibaren sıkı bir şekilde çalışmaya başlayan Efes Selçuk Belediyesi gerek diğer kurumlarla işbirliği içinde, gerekse doğrudan hareket ederek çözüm masası ile süreci yönetecek. Efes Selçuk Belediyesi Koronavirüs İle Mücadelede Çözüm Masası tarafından yayınlanan, kentte alınacak önlem ve yapılacak çalışmaları içeren bildiride yer alan bazı maddeler şöyle:

• Toplu taşıma araçları, sokak, meydan, gibi toplu kullanıma açık yerlerde dezenfektasyon çalışmaları süregeldiği şekilde devam edecek.

• Belediye mülkiyetinde olan ve şehir içinde faaliyet gösteren umumi tuvaletler kapatılacak.

• Halkın temizlik ve gıda ürünlerine gerçek fiyatlarla, sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için Zabıta Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde denetimlerini gerçekleştirecek.

• Efes Selçuk'un merkez mahalleleri dışında kalan köylerde yaşanan süreçle ilgili oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı belediye bünyesinde kurulan Çözüm Masası, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışacak. Efes Selçuk Belediyesi, Koronavirüs ile Mücadele Çözüm Masası'nın kurulmasının yanı sıra bugüne kadar kentte yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları, dezenfektasyonların gerekli noktalara yerleştirilmesi, belediye işletmelerinin kapatılması, dış birimlerde düzenlenen etkinliklerin iptali ve risk altında bulunan personele izin verilmesi, süreç açısından kritik birimlerde çalışan personelin ise özveri ile çalışmalarına devam etmesi yönünde kararlar almıştı.