Ege'de üst üste 3 deprem

Ege beşik gibi. Kuşadası'nda iki Menderes'te de bir deprem meydana geldi

Kuşadası Körfezi açıklarında üst üste iki deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi

Kuşadası Körfezi açıklarında üst üste iki deprem birden meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ilk depremin saat 14:14'te meydana geldiğini ve büyüklüğünün 4.1 olduğunu açıkladı.

İkinci deprem ise saat 14:18'de meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak açıklandı.

Üçüncü bir deprem de Menderes'te meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 14.25'te merkez üssü Menderes olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.