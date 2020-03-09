Ege'den öğrenci atılımı

Ege Üniversitesi (EÜ) Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü ve EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM-TTO) işbirliğinde "Lisans Öğrencisi Proje Yazma Eğitimleri" gerçekleştirildi.

EBİLTEM-TTO Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Eğitimi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Öğretim Teknolojileri Koordinatörü Doç. Dr. Fırat Sarsar verdi. Doç. Dr. Fırat Sarsar konuşmasına TÜBİTAK ile BAP projelerini tanıtarak başladı. Doç. Dr. Sarsar, "Proje yapmakta ilk adım taleptir. Sizler talep ettikçe, eğitimler açılır. Yeter ki siz proje yapın. Hepinizin aklında bir fikir var, ancak nasıl proje başvurusu haline getireceğinizi, nelere dikkat etmek gerektiğini bilmek gerekiyor. TÜBİTAK'ın projeleri desteklediği çeşitli programları mevcut. Bahsi geçen destek programları; üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinde, makine-teçhizat, sarf malzemeleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlar. Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden, en çok bir yıl içinde ve her durumda lisans eğitimlerini bitirmeden projesini tamamlayarak sonuç raporunu sisteme yüklemek zorundadır" diye konuştu.

Proje özgün olmalı

Proje başvuru sürecinin adımlarını anlatan Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, "TÜBİTAK'ın 2209 A ve B adlı iki desteği bulunmakta. 2209 A; daha çok bitirme projelerimize benzer araştırma önerilerini, 2209 B ise sanayiye yönelik projenin bir firma ile yapılması durumunda bütçesi daha yüksek olan destek türü. Burada dikkat edilecek tek konu var o da birlikte çalışacağınız firmanın, 5746 Sayılı Kanun'a göre Ar-Ge ve tasarım belgesi olmak zorunda. TÜBİTAK'ın sizden bu aşamadaki beklentisi bir proje kültürü almanız. İlerdeki hayatınızda yaptığınız işlerde, dış destekli fonlarla daha büyük işler yapabilmenizin için, şimdiden desteği ile geleceğinizin ufak bir tohumunu atmaya çalışıyor. Projenizi oluştururken ve başvuru esnasında izleyecek olduğunuz adımlar oldukça önemli. Projenizin altı temel adımı olmalıdır; özgün değer, yöntem, proje yönetimi, yaygın etki, belirtmek istediğiniz diğer konular ve ekler. Burada en çok önem verdiğimiz şey 'Özgün değer'. Var olan bir çalışma sizin özgün değerinizi zayıflatır. Var olandan farklı olmanız lazım ve bu farkı ifade ettiğiniz kısım burası. Çalışma alanınızda yapılmış diğer araştırmalara da bakmanız gerekiyor. Bu nedenle sizden genişten dara ilerleyen bir yazı bekleniyor. Özgün değer kriterlerinde ifade edilen özgün noktaları iyi vurgulamak gerekiyor. Bunlar dahilinde yapacağınız projelerin art alanına da bakmanız gerekir" dedi.