Ege'nin 396 genç hekimi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatroda gerçekleştirildi. Düzenlenen törende 'Hipokrat Andı' ile mesleğe adım atan 396 genç hekim ve aileleri coşkuyu hep birlikte yaşadı

Törene, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekan ve başhekim yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende mezun olan hekimlere seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, tıp eğitiminin usta-çırak ilişkisi ile gerçekleştiğini belirterek ''Usta kime denir dendiğinde; cevabı bellidir. 'Kendisini yetiştiren ustayı geçene ve kendisini geçecek ustalar yetiştirene usta denir.' O yüzden bizim kendimize usta diyebilmemiz için sizlerin bizleri geçmesi gerekir. Sizleri bu inançla yetiştirip bugünlere getirdikleri için tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım; bu ülkenin aydın insanları olarak hepimizin sorumluluğu çok büyük. Bizler büyük önder Atatürk'ün bu ülkeyi emanet ettiği gençleriz. Onun dediği gibi, hepimiz için, ama özellikle de biz bilim insanları için hayatta gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. Yine Atatürk'ün dediği gibi; 'Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar' Elbette bunu söylemek ve buna inanmak önemlidir, ama asıl önemlisi bunun gereğini yapmaktır. Bunun gereği de her zaman, durmadan, yorulmadan çalışmaktır, okumaktır, üretmektir, sorgulamaktır, eleştirilmekten korkmamaktır, birey olabilmektir ve her zaman fikri hür vicdanı hür irfanı hür insanlar olmaktır ve öyle insanların yetişmesini sağlamaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin eğitim olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turhan, "Sizler bir yandan mesleğinizde başarılı olmak için çok çalışırken, toplumsal sorunlarımıza, bölgemizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere de duyarsız kalmayın. Bu ülkeyi çağdaş ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için gayret etmek en başta sizler gibi bu ülkenin geleceği olan aydın gençlerin görevidir. Sevginiz, umudunuz ve yaratıcılığınız hep sürsün. Sizleri çok seviyoruz. Yolunuz açık ve aydınlık olsun" şeklinde konuştu.

Marka oldu

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ise "Bugün, burada bizlerin ve sizlerin gurur duyacağı birçok neden var. Türkiye'nin incisi İzmir'de, Ülkemizin en güzide üniversitelerinden birisi olan Ege Üniversitesi'nden mezun olmak büyük bir şans ve ayrıcalıktır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bir markadır. Sizler 64 yıllık köklü bir geleneğin içinde yetişen en genç fidanlarımızsınız. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ailesini böylesine önemli ve değerli bir konuma getiren yöneticilerimize, sizleri yetiştiren tüm öğretim üyelerimize, sizin gibi başarılı evlatları fakültemize kazandıran değerli ailelerinize minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Sizleri de en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

EÜ Tıp Fakültesinin, Türkiye'nin kaliteli tıp eğitimi veren kurumlar arasına yerini aldığını belirten Prof. Dr. Gürgün "Fakültemizin kalitesi ikinci kez onaylanarak 2023 yılına kadar da belgelendi. Tıp Eğitimimiz, yurt dışında da örnek model olarak bilinmektedir. Öyle ki bu yıl Azerbaycan Hükümeti, tıp eğitimimizin bir benzerinin ülkelerinde kurulması için Ege Üniversitesinden istekte bulunmuştur. Buna benzer projelerimiz de devam etmektedir, edecektir. Bu süreçte büyük bir özveri ile çalışan öğretim üyelerimize de ayrıca teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.