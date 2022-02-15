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Ege Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın
15 Şubat 2022 Salı 10:19

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir odada yangın çıktı. Binadaki hastalar tahliye edilirken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangından etkilenen 5 kişi ise hastanede tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz servisindeki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeli ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ortopedi servisinde tedavi gören hastalardan Bahattin Yıldız, gazetecilere, dumanların yükselmesiyle yangını fark ettiklerini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ege üniversitesi #yangın #hastane yangını
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