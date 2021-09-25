AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
0
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
0
ALTAY'DA ZAFER SEVİNCİ
ALTAY'DA ZAFER SEVİNCİ
0
ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
0

Ege Üniversitesi personel alımı yapacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacaklarını duyurdu

Ege Üniversitesi personel alımı yapacak
25 Eylül 2021 Cumartesi 11:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

İlan için başvurular 24 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Tarihi kalenin üzerine ev inşa ettiler!
Sonraki Haber
Mardin Artuklu Üniversitesi 16 kişi alacak
İzmir'de bisikletlilerden kefenli eylem
İzmir'de bisikletlilerden kefenli eylem
0
İzmir’de kardeşlik festivali başladı
İzmir’de kardeşlik festivali başladı
0
Neşet Ertaş Karabağlar'da özlemle anıldı
Neşet Ertaş Karabağlar'da özlemle anıldı
0
Sokak hayvanları için işbirliği yapılacak
Sokak hayvanları için işbirliği yapılacak
0
Orman alanına taş ocağı
Orman alanına taş ocağı
0
Urla'da deniz kenarına düşerek alev alan araçta bir kişi ölü bulundu
Urla'da deniz kenarına düşerek alev alan araçta bir kişi ölü bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.