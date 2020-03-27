Ege'ye sağlık kiti geldi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın Ege Üniversitesine desteği sürüyor. Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilen Ege Üniversitesi Hastanesine, Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada bin tanı kiti ulaştırıldı. Ayrıca Ege Üniversitesi Hastanesinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları için Bakanlık tarafından 3 bin N-95 maske, bin koruyucu tulum ve diğer malzemeler çalışanların kullanımına sunuldu. İhtiyaçlar beş günlük ve haftalık periyodlarla karşılanacak.

Ege'ye sağlık kiti geldi
27 Mart 2020 Cuma 13:30

Ülke çapında küresel salgına karşı büyük bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  "Bölgemin en köklü ve en donanımlı üniversitesi olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde  ve Sağlık Bakanlığı eşgüdümünde gece-gündüz büyük bir özveri ile hizmet veriyoruz. Bu zorlu süreçte sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk arttı.  Görevleri gereği en büyük riskleri sağlık çalışanlarımız göğüslüyorlar. Çünkü onlar hastalarla doğrudan temas gerektiren bir mesleği icra ediyorlar. Sağlık Bakanlığımız olası her türlü tedbirleri alıyor. Bu kapsamda üniversitemize gerekli olan malzemeler gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığımıza hastanemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi olarak Kovid-19 ile mücadelede başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere diğer tüm çalışanlarımız ile birlikte devletimizin her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Devletimizin bu süreçte yaptığı tüm çağrılara destek vereceğiz." diye konuştu.

Rektör  Budak, "Kovid- 19 ile mücadele kapsamında tanı testi yapmak üzere görevlendirilen hastanemize, Sağlık Bakanlığımız tarafından ilk aşamada bin tanı kiti ulaştı. Tanı kitleri 1000'er adet olarak beş günlük periyotlarla hastanemize gönderilecek.  Ayıca bu hastalık ile mücadelede birebir hasta ile temas eden gece gündüz demeden çalışan sağlık neferlerimiz için devletimiz 3 bin N-95 maske, bin koruyucu tulum ve diğer malzemeleri de gönderdi. Bu malzemeler de haftalık olarak hastanemize gönderilmeye devam edecek" dedi.

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