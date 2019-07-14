Eğlenerek öğreniyorlar

Hafta içi dört gün



Konak Belediyesi’nin düzenlediği yaz okulları, belediyenin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Dario Moreno Sanat Merkezi ile Hatay, Zeytinlik, Gültepe, Aziziye ve Kadriye semt merkezilerinde, 1 Temmuz’da başladı. Sekiz merkezde, hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, her gün üç saat süren kurslara, 7-12 yaş grubundan toplam 600 çocuk katılıyor. Yaz okulunda “Eğlenceli Matematik”, “Eğlenceli Bilim”, “Astronomi-Uzay”, “Felsefe”, “Bu Nasıl Çalışır?”, “Benim Filmim”, “Mahalli Oyunlar” ile “Dans-Ritim” derslerine katılan çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.



“Hizmeti belediyenin sunması çok önemli”



Yaz okulunun Güzelyalı Kursları Koordinatörü, Psikolojik Danışman Ebru Arıbaşak, çocukların yaz okulunda yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrendiklerini ve sorgulama yetenekleri ile merak duygularının geliştirildiği belirterek, “Onların zamanları çok keyifli geçiyor. Ailelerin para ödeyerek, özel yerlerden aldığı böylesi bir hizmeti belediyenin sunuyor olması da çok önemli. Bu tür organizasyonların yaygınlaşmasını diliyorum” dedi. Arıbaşak, çocukların yaz okulunda ilgi ve yeteneklerini keşfettiklerine de dikkat çekti.