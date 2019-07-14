Eğlenerek öğreniyorlar

Konak Belediyesi’nin sekiz ayrı merkezde açtığı, ücretsiz yaz okullarına katılan, 7-12 yaş grubundan toplam 600 çocuk yazı eğlenirken öğrenerek geçiriyor.
10 yaşındaki Mert tatilde ama bugün faks makinesinin nasıl çalıştığını öğrendi. 8 yaşındaki Aras ise ayın yüzeyindeki kraterlerin nasıl oluştuğunu… Bora ile Duru da ritim dersinde sahneye çıktı. Mert, Aras, Bora ve Duru, her gün evden çıkıp Konak Belediyesi’nin Güzelyalı Kültür Merkezi’ndeki yaz okuluna gidiyor. Sadece onlar da değil, Konak Belediyesi’nin sekiz ayrı merkezde açtığı, ücretsiz yaz okullarına katılan, 7-12 yaş grubundan toplam 600 çocuk yazı eğlenirken öğrenerek geçiriyor.
Hafta içi dört gün
Konak Belediyesi’nin düzenlediği yaz okulları, belediyenin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Dario Moreno Sanat Merkezi ile Hatay, Zeytinlik, Gültepe, Aziziye ve Kadriye semt merkezilerinde, 1 Temmuz’da başladı. Sekiz merkezde, hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, her gün üç saat süren kurslara, 7-12 yaş grubundan toplam 600 çocuk katılıyor. Yaz okulunda “Eğlenceli Matematik”, “Eğlenceli Bilim”, “Astronomi-Uzay”, “Felsefe”, “Bu Nasıl Çalışır?”, “Benim Filmim”, “Mahalli Oyunlar” ile “Dans-Ritim” derslerine katılan çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.
“Hizmeti belediyenin sunması çok önemli”
Yaz okulunun Güzelyalı Kursları Koordinatörü, Psikolojik Danışman Ebru Arıbaşak, çocukların yaz okulunda yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrendiklerini ve sorgulama yetenekleri ile merak duygularının geliştirildiği belirterek, “Onların zamanları çok keyifli geçiyor. Ailelerin para ödeyerek, özel yerlerden aldığı böylesi bir hizmeti belediyenin sunuyor olması da çok önemli. Bu tür organizasyonların yaygınlaşmasını diliyorum” dedi. Arıbaşak, çocukların yaz okulunda ilgi ve yeteneklerini keşfettiklerine de dikkat çekti.