Ekrem Oran: Cumhuriyet'in kadınlarına minnettarım

Çeşmeli kadınlar, CHP Çeşme Kadın Kolları'nın düzenlediği dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya katılan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kadınların sevgi gösterileriyle karşılandı. Kahvaltıya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Belediye Meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, CHP Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci ve çok sayıda kadın katıldı.

Dayanışma kahvaltısına, eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran ile birlikte katılan Belediye Başkanı Ekrem Oran, kadınları selamlarken, kahvaltıya katılan kadınlar da kendisini coşkuyla alkışladılar.

Hoşgörü kazandı

Başkan Oran, "Çeşme'de birlik, kardeşlik, hoşgörü ve sevgi kazandı. Ama artık seçim geride kaldı. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayacağız. Ekrem Oran, herkesin Belediye Başkanı. Hiç kimseye kinim, nefretim, kızgınlığım yok. Eğer ben bugün buradaysam, Cumhuriyet kadınlarının sayesindedir. Ben, Atatürk'ün kızlarına, cumhuriyetin kadınlarına minnettarım. Sizinle her şeye varım" diye konuştu.

Başkan Oran, coşkuyla alkışlanan konuşmasını şöyle tamamladı; "Şimdi artık Çeşme'de çalışma zamanı. Sosyal demokrat belediyecilik, halkçı belediyecilik nasıl yapılırmış, herkes görecek. Onlardan, bizden demeden, herkesi kucaklayacağız. Hepimiz biriz, hepimiz Çeşmeli'yiz. Herkese eşit hizmeti, herkese en iyi hizmeti getirmek için 24 saat çalışacağız. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Elimizde sihirli değnek yok. Ama, göreve başladığımdan beri farkı, fark ettiğinizi düşünüyorum. Çok daha iyi olacak. Çok daha güzel olacak. Hep beraber, iyi ve güzeli yakalayacağız."

Belediye Başkanı Oran, kahvaltının ardından, masaları dolaşarak, kadınlarla tek tek tokalaştı. Kadınların büyük ilgisi ile karşılaşan Oran, kadınlarla çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi.