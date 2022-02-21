Elektrik ve akaryakıttaki artışlar sonrası İzmir'de suya zam göründü!

İZSU, elektrik ve akaryakıt başta olmak üzere son aylarda olağanüstü artış gösteren zorunlu giderleri karşılayabilmek için su tarifelerinde düzenlemeye gidiyor. 2022 Yılı Mali Bütçesi’nde belirlenen tarifeler sonrası meydana gelen elektrikte %160, akaryakıtta %132, makine, demir, çimento ve arıtmalarda kullanılan kimyasal ürünlerin fiyatlarında ise %100’ün üzerinde gerçekleşen olağanüstü maliyet artışları ile enflasyondaki tahmin edilemeyen yükseliş nedeniyle güncellenen yeni tarifeler, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayına sunulacak.

Mart ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre; hali hazırda 7,56 lira olan 1 metreküp su ve atıksu satış fiyatının, konutta 10 metreküpe kadar 9,83, 11 – 20 metreküp arası 11,70, “21 metreküp” ve üzeri kullanımlarda ise 21,89 olarak uygulanması öngörülüyor. Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilerek birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.

İnsani su hakkı uygulaması için özel formül



İZSU insani su hakkını daha sağlıklı ve adaletli bir uygulama ile hayata geçirmek için yeni bir düzenleme öngörüyor. Buna göre özellikle dar gelirli, yardıma ihtiyaçlı olduğu tespit edilen vatandaşlara, şehit ailelerine ve gazilere genel uygulamalardan daha yüksek miktarda ücretsiz su verilecek. 10 metreküpe kadar kullanımın 5’te 1’i, 10 metreküpün üstündeki kullanımlarda ise tüketimin 2 metreküpü ücretsiz verilecek. Bu gruptaki tarifelerin ilk kademesine zam yapılmayacak ve eski tarifeler üzerinden ücretlendirilecek.

Küçük esnafa zam yok



İZSU Genel Müdürlüğü, zorunlu işletme giderlerinin karşılanması ve hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapılan zorunlu tarife değişikliğine rağmen krizin faturasını küçük esnafa yansıtmamaya çalışıyor. Ülke genelindeki fiyat artışlarından en çok etkilenen konut dışı aboneleri desteklemek amacıyla daha önce kademe olmayan konut dışı tarifeler yeni düzenlemeyle birlikte kademeli olarak fiyatlandırılacak. Konut dışı aboneliklerde birinci kademe 0 – 10 metreküp olacak şekilde düzenlenerek bu tarifeye herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.

Bununla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan aboneleri desteklemek amacıyla köy ve beldelerde 0 – 10 metreküp olan ilk kademe 0 – 20 metreküp olarak uygulanacak. Böylelikle bu bölgelerde yaşayan aboneler daha fazla suyu daha uygun fiyatla kullanabilecek.

Maliyetlerdeki olası indirimler tarifelere yansıtılacak

İZSU Genel Müdürlüğü’nün, su üretiminde en önemli kalemlerden biri olan elektrik maliyetleri geçen yıl 337 milyon TL iken bu yıl 950 milyon TL’ye çıktı. İZSU, zorunlu işletme giderlerinin karşılanması için güncellenen su tarifelerinde, elektrik fiyatlarında belirgin bir indirime gidilmesi halinde aynı şekilde güncellemeye gidecek.