Emiralem çileği Seyyar Pazar’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Koronavirüs salgını sırasında evde kalan vatandaşların taze sebze meyve ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Seyyar Pazar uygulamasına Menemen Belediyesi 2 ton çilek ile katıldı.

Menemen Belediyesi ve Menemen Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi, hem Emiralemli çilek üreticilerine destek olmak hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Koronavirüs salgını boyunca vatandaşların taze sebze ve meyveye kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Seyyar Pazar uygulamasına katkı için birer kiloluk kaseler halinde 2 ton çileği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırdı. Vatandaşların evde kalmasını teşvik eden Seyyar Pazar uygulamasında, market fiyatlarının altında temiz ve sağlıklı gıdalar İzmirlilerin evlerine ulaştırılıyor. İlk etapta 20 adet Seyyar Pazar arabası ile satış yapılacak olan uygulama ile diğer sebze ve meyvelerin yanında İzmirli vatandaşların Emiralem’in meşhur çileğine de kolayca ulaşmaları sağlanacak.

Mis kokulu

Göreve geldiği günden bugüne Menemen’in köylerini ve köylüsünü desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten, birçok köy festivali, köy pazarı gerçekleştirerek yerelden kalkınmanın önünü açan Menemen Belediyesi, bu projeyle, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ve tarladaki mahsulünü nasıl satacağını bilemeyen Emiralemli üretici için yeni bir satış imkanı yaratmış oldu. Seyyar Pazar uygulamasının üreticiyi rahatlatacak, teşvik edecek bir model olduğuna değinen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Bu zor günler elbet geçecek. Önemli olan bu süreçten köylümüz ve üreticimizin en az zararla çıkmasını sağlamak. Tunç Başkanımızın Seyyar Pazar uygulamasını gerçekleştirmesi ile Emiralemli üreticimizin mis kokulu çilekleri artık İzmirli vatandaşlarımızla buluşuyor. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.