Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayınlandı, İzmir İl Emniyet Müdürü Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

HABEREKSPRES-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 43 ilin Emniyet Müdürü değişti. Kararname ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Yaklaşık 5 yıldır İzmir İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Aşkın, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise İzmir'in yeni İl Emniyet Müdürü oldu.





İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ŞAHNE KİMDİR?

1967 yılında Ankara ilinde doğmuştur. 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırası ile 1989-1995 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamış, 1994-1995 yıllıları arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa etmiştir. Askerlik görevinden sonra sırası ile 1995-2003 yıllarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde, 2003-2004 yıllarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2005 yıllarında Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde, 2006-2012 yıllarında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yapmış olup, 2012 yılında 1.Sınıf Emni​yet Müdürlüğüne terfi etmiştir. 2012-2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmış olup, 13.02.2014 tarihli ve 28912 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atama Kararı ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 19.02.2014 tarihinde görevine başlamıştır.25.10.2016 tarihli Atama Kararı ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 07.07.2021 tarihli ve 31534 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atama Kararı ile İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.