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Engelli kediler yuva bekliyor

Her yıl on binlerce sokak hayvanına kucak açan Buca Belediyesi, Engelli Kedi Evi’nden sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başladı

Engelli kediler yuva bekliyor
07 Aralık 2021 Salı 10:37

Son bir yılda 300 kediyi sahiplendiren Buca Belediyesi, Başkan Erhan Kılıç’ın talimatıyla örnek bir çalışmaya daha imza attı. Belediye, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Engelli Kedi Evi’nde konaklayan engelli kedileri yeni yuvalarına kavuşturabilmek için harekete geçti. Engelli Kedi Evi’nden kedi sahiplenen vatandaşlar, kedilerinin ömür boyu sağlık hizmetlerini Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak alacak.  
Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Müdürlüğü ekibi ile yaklaşık 20 engelli çocuk ve aileleri merkezi ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı.

5 YILDIZLI HİZMET

Buca Engelli Kedi Evi, özel donanımıyla can dostlarına 5 yıldızlı otel konforu sunuyor. Sokaklarda yaşanan kaza, şiddet, yaralama ve diğer nedenlerle engelli kalan 70 engelli kediye merkezde özel bakım sağlanıyor. Yaşadıkları travmadan kurtulabilmeleri için uzman personel eşliğinde özel ilgi gösterilen kedilerin 7 gün 24 saat boyunca bakım, beslenme, ısınma gibi ihtiyaçları da merkezde eksiksiz karşılanıyor.
 

Etiketler; #izmir #buca #engelli kedi #kedi yuva
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