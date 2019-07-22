Engellilerin çözülmedik sorunu kalmayacak

Kemalpaşa Belediyesi, 'Yerel Yönetimlerde Engelli Hizmetleri Çalıştayı' düzenledi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, engelli bireylerin herkesle eşit fırsatlara, haklara ve olanaklara sahip olması gerektiğini, bu konuda hala çözülememiş sorunların bulunduğuna dikkat çekti.

Çalıştaya Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, DEÜ Zihinsel Engelliler Eğitimi A.B.D Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alev GİRLİ, İzmir Büyük Şehir Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın, Sosyolog Mehmet Serhat Tezbaşaran ve dernek, vakıf, spor kulübü vb. engelli örgütleri ve akademisyenler katıldı.

Topluma kazandıracağız

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Bildiğiniz üzere burada bulunma ve çalıştayı gerçekleştirmekteki hedefimiz; belediyemize bağlı bir engelli hizmet birimi kurmak. Bu bizim sosyal belediyecilik anlayışımız gereği en temel sorumluluklarımızdan biri. Seçim çalışmalarımızda da vadettiğimiz gibi özellikle toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik iletişim kurulabileceği, sorunların çözülebileceği, danışmanlık hizmeti sunulabileceği, engel gruplarının birçok çalışmaya aktif katılabilecekleri bir mekanizmayı oluşturmak amacıyla ilk adımımızı attık. Bu adım aynı zamanda engelli bireylerimiz için eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, istihdamda; yani her anlamda Kemalpaşa'da ki hizmetleri erişilebilir kılmak adına çok kıymetli. Şimdiden çalıştay boyunca sunacağınız katkılar ve deneyim paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim" diyerek sözlerine son verdi.

Çözüm arayışı

Toplantıya katılanların önerileri alınarak belediyemiz bünyesinde kurulacak olan engelli yaşam biriminin yol haritası belirlendi. Çalıştayın ikinci bölümünde engellilerin yaşamını zorlaştıran temel sorunlar; yasal yönetsel yapılanma, eğitsel hizmetler, erişe bilirlik hizmetleri, sosyal yardımlar, sosyal ve siyasal yaşama katılım, işgücüne katılım hizmetleri, engelli sivil toplum örgütleriyle ilişkiler ve farkındalık çalışmaları konularında grup çalışmaları yapılarak mevcut durum değerlendirildi ve engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar için çözüm önerileri oluşturuldu.