Eski eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Karabağlar'da, 4 yıl önce boşandığı Selin G.'nin (36) evine giden Talat A. (43), tartıştığı eski eşinin sevgilisi Tolga Tuna'yı (42) bıçaklayarak öldürdü.

Eski eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
15 Eylül 2019 Pazar 11:51

Olay, saat 06.00 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi 5741 Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. 10 yaşında bir kız çocukları olan Talat A., ve Selin G., 4 yıl önce boşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan Talat A., iddiaya göre, sabaha karşı eski eşinin evine geldi. Daha öncede sık sık eski eşinin evine gelen ve olay çıkaran Talat A., bu kez Selin G.'nin birlikte yaşadığı sevgilisi Tolga Tuna ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Talat A. yanındaki ekmek bıçağıyla Tolga Tuna'yı yaraladı. Tolga Tuna kanlar içinde yere yığılırken, Talat A. ise olay yerinden kaçtı. Kavganın sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Tolga Tuna'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Başlatılan çalışma kapsamında, Talat A., kısa süre içinde, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Karabağlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evinde yakalandı. Gözaltına alınan Talat A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


 


 

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