Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü

Yaşamını yitiren Cindoruk'un ablası Emine Günsel Ajun cenazesi İzmir'de defnedildi

Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü
03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un hayatını kaybeden ablası Emine Günsel Ajun (90), İzmir'de toprağa verildi.Kalp yetmezliği nedeniyle dün evinde yaşamını yitiren Ajun'un cenazesi, Alsancak Hocazade Camisine getirildi. Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, taziyeleri kabul etti. Ajun'un naaşı, cenaze namazının ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi.Cenazeye, eski Sağlık Bakan Rıfat Serdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, DYP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Unay ile Ajun ailesinin yakınları katıldı.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Sonraki Haber
Ödemiş'te öldürülen okul müdürü davası sürüyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.