Esnaf süre istiyor: Borç ödeyecek para yok!

Kamuya olan borçların yapılandırması kapsamında ilk taksit ödemelerinin süresi Şubat ayı sonunda doluyor. Kamuya borcu bulunan esnaflar ise Pandemi nedeniyle borçlarını ödeme imkânlarının olmadığını belirterek sürenin uzatılmasını istiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak etkilenen sektörlerin kamuya olan borçlarının ertelenmesi amacıyla getirilen yapılandırma kanununda ilk taksit ödemelerinin Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bir yıl içinde ikiden fazla taksit ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Koronavirüs salgının etkisinin hala devam etmesi nedeniyle zor durumda olan esnaflar da yeni bir düzenleme yapılarak taksitlerin ertelenmesini istiyor.

Esnaf çalışmıyor, nasıl ödeyecek?

Esnafların yapılandırma borçlarını ödeyebilecek bir ekonomiye sahip olmadığını ifade eden İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, “Yapılandırmanın ilk başlangıcında, bu ödemelerin üst üste geleceğini dile getirmiştim. Süre Ocak ayında bitecekti ancak müracaatımızla bir ay uzatıldı. Aslında bizim bir ay değil pandemi sonuna kadar uzatılmasıyla ilgili bir talebimiz oldu. Yapılandırma eski borçlarla ilgili, bir de cari ödemelerimiz var. Bunun aksaklığa yol açacağı yönünde bir düşüncemiz olmuştu. Temennimiz esnafımız yapılandırma kapsamında borçlarını ödesin ama öyle bir ekonomik iklim yok. Kapalı olan bir restoranı, bir kahvehaneyi düşünün. İşletme sahibi yapılandırma yaptı ama Pandemi dolayısıyla çalışamıyor. Ödemesini nasıl yapacak? Bu durum büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Konuyu ilgili makamlara ilettik. Önümüzdeki süreçte yeni taleplerde bulunarak, yeni bir düzenleme olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

En az bir yıl ertelenmeli

Çalışmadıkları süreçte borçlarını ödeme imkânlarının olmadığını dile getiren İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise “Biz bu senede ümidimizi kestik. Yaklaşık 15 ay esnafımız çalışmamış olacak. Bizim gibi uzun süredir çalışmayan diğer sektörlerde var. Ticari faaliyetlerimiz devam ederken dahi esnafın ödemelerini yapamadığı borçlarının yapılandırması yapıldı. Koronavirüs yokken, ticari aktivite devam ederken, ödeyemediği borçları çalışmıyorken nasıl ödeyebiliriz? Bu süre gözden geçirmeli, en az bir yıl daha ertelenmeli. Yoksa bu yapılandırma çözüm olmayacak. Araçlarımız çalışmıyor, okullar açılsa dahi talep olmayacak. Biz talebimiz bu çalışmadığımız sürede motorlu taşıt vergimizi, araç muayene ücretlerinin alınmamasını istiyoruz. Araç sigorta ücretlerimizde ise yüzde 50 indirim ya da araçların çalıştığı gün üzerinden sigortalı sayılmalı. Boşu boşuna sigorta ücreti ödemek istemiyoruz. Yaklaşık 4 bin servis aracının yattığı, esnafımız mağdur olduğu süreçte korsan araçlara müdahale edilmemesinden rahatsız oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Geçimini sağlayamıyor, borç nasıl ödesin?”

İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı da esnafın zor durumda olduğunu belirterek “Açılmayan işletmelerin yapılandırma taksitlerini ödemesi mümkün değil. Yapılandırma taksitlerinin ertelenmesi gerekmektedir. İşletmeler kapalı. Taksitlendirme yapmış olan insanlar, geçimini sağlayamaz iken ödemesini nasıl yapacak? O yüzden bir an önce karar alınarak taksitlerin ötelenmesi lazım” dedi.