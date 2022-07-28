Eşrefpaşa Hastanesi'nin evde bakım hizmet ağı genişliyor

Evde bakım hizmetini kentin 30 ilçesine yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi iyi olacak hastanın ayağına doktorları da getirdi. Kemalpaşa Armutlu’da Evde Bakım Hizmet Birimi kuruldu. Sırada ise Bayraklı, Mordoğan ve Ödemiş var

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başkan Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sürdürdüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Yatalak durumdaki yaşlı, hasta ve engellilere verdiği evde bakım hizmetini 30 ilçeye çıkaran Eşrefpaşa Hastanesi Armutlu’da Evde Bakım Hizmet Birimi’ni kurdu. Açılış 30 Temmuz Cumartesi saat 13.30’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapılacak.

Evde Bakım Hizmetini İzmir’in tüm ilçelerine yaymak için yaklaşık bir seneden beri çalışmaları sürdürdüklerini belirten Eşrefpaşa Hastanesi İdari Amiri Dr. Arif Kutsi Güder, “Evde bakım hizmetini genişletebilmek için ilk durağımız Kemalpaşa oldu. Kemalpaşa Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Armutlu’da bir birim kurduk. Önümüzdeki günlerde de Bayraklı, Mordoğan, Ödemiş ve çevre ilçelere Evde Bakım Hizmet Birimlerimiz devreye girecek ” şeklinde konuştu.

Kan tahlilinden diş tedavisine kadar hizmet

Kimsesizlerin Kimsesi projesiyle, Evde Bakım Hizmeti ekibinin hem sağlık hem de sosyal anlamda destek olmak amacıyla hastaya hizmet ettiğini ifade eden Dr. Güder, “Hekimlerimiz değerlendirme yaparak belirlenen saatte hastayı ziyaret ediyor ve muayene ediyor. Gerek duyuluyorsa kan ve idrar tahlili, yatak yarası varsa pansuman yapılıyor. Hastaneye gelmesi gereken durumlarda ise uzman hekimlerden konsültasyon isteniyor ve ambulansla evinden alınıp hastaneye getiriliyor. Uzun süredir yatalak olan hastaların bir takım bakım ihtiyaçları oluyor. Bu hizmeti verirken hastaya bakan kişiye de eğitim vererek onu daha bilinçli hale getiriyoruz. Hastanın nasıl besleneceği, nasıl hareket ettirileceği gibi konuları aktarıyoruz. Psikolojik destek veriyoruz. Bu sadece hasta için değil, hasta yakınları için de önemli. Ayrıca diş hekimleri de hastanın ihtiyacı dahilinde artık sahada olacak” dedi.

Türkiye’de bir ilk

Kemalpaşa Evde Bakım hizmet Birimi’nde görevli Dr. Beril Hüseyin ise 5 kişilik ekiple yatalak hastaların evlerine giderek hizmet verdiklerini söyleyerek, “Ekibimizle birlikte Eşrefapaşa Hastanesi’yle bağlantılı bir biçimde çalışıyoruz. Gerekirse hastanemizdeki doktorlarımızdan da uzman görüşü alarak hastanın sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Bu hizmet Türkiye’de ilk” diye konuştu.

Kemalpaşalılar doktorları dört gözle bekliyor

Bakıma muhtaç hastalar Eşrefpaşa Hastanesi’nin Kemalpaşa Evde Bakım Hizmet Birimi doktor ve hemşirelerini dört gözle bekliyor. Hasta yakınları da sağlık çalışanlarını evde ağırlamaktan son derece memnun. 86 yaşındaki hasta Sevim Karakaş, “Allah razı olsun sizleri buraya yollayanlardan. Evden dışarı çıkamıyorum. Sizler bizim kolumuz kanadımsınız. Kemalpaşa’da artık olacağınız için çok mutluyuz” dedi.

İlaçlarımız da yazılıyor

Süleyman Acar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne her zaman telefon açtığımda kapıma gelirler. Allah razı olsun onlardan. Hocalarımız ne gerekiyorsa ilgileniyorlar ilaçlarımıza kadar yazıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yatalak annesi Nurten Karakaş’a bakan Fatma Karakaş ise, “4 yıldan beri anneme bakıyorum. Bizim açımızdan Armutlu’ya Evde Bakım Hizmetinin gelmesi büyük bir avantaj oldu. İzmir’den çağıracağımıza yanı başımızda bu hizmeti alacağız. Çok şanslıyız. İlaç yazdırmak için de evden dışarı çıkmak annemi bırakmak zorunda kalıyordum. Artık İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilaç yazma hizmeti sayesinde böyle bir şeye gerek kalmayacak” şeklinde konuştu.

Çağrı Hattı 293 80 20

Ekip doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni, sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, diyetisyen, diş hekimi ve fizyoterapistten oluşuyor. Evde bakım hizmeti için detaylı bilgi 293 80 20 numaralı telefon hattından alınabiliyor. Kemalpaşa Evde Bakım Hizmet Birimi’ne ise 293 85 04 numaralı hattan ulaşılabiliyor.