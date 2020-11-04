EÜ depremzedelere ev sahipliği yapıyor

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından yaralıların tedavilerinde önemli rol üstlenen Ege Üniversitesi, evleri yıkılan ya da yıkılma tehlikesi altında olan depremzedelere de yuva oluyor

İzmir'in Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarından olan Ege Üniversitesi Kampüsü, 2 bin kişilik 200 çadırdan oluşan çadırkente ev sahipliği yapıyor. Afet gününden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduklarını belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında afetzedelerimize yardım için üniversite olarak kenetlenmiş durumdayız. Enkaz altından çıkarılan çok sayıda vatandaşımız, hastanemizin acil servisinde ve diğer servislerinde tedavi altına alındı. Gerekli görülen hastalara cerrahi müdahaleler yapıldı. İzmir Valiliğimiz koordinesinde AFAD tarafından üniversitemiz yerleşkesine 2 bin kişilik 200 çadırdan oluşan bir çadırkent kuruldu. Evleri yıkılan ve yıkılma tehlikesi geçiren vatandaşlarımızı burada ağırlıyoruz. Güvenlik, temizlik, ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kurulan çadırkent, hastanemize de yakın bir bölgede bulunuyor. Acil bir durum vuku bulması halinde hızlı müdahale imkânımız var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca kendilerine psikolojik destek veriliyor. Devletimizin tüm kurumları depremzedelerimiz için seferber olmuş durumda. Biz de Ege Üniversitesi olarak tüm imkan ve olanaklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Depremin ilk dakikasından itibaren tüm birimlerimiz ve çalışanlarımız insanüstü bir gayretle görev yapıyorlar. Umarım ki Allah bir daha böylesine bir acıyı güzel İzmirimize yaşatmasın. Bu vesile ile tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.