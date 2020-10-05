EÜ Kütüphanesi geçer not alıyor

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; Yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde de öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal ve uluslararası ölçekte kaynakların kullanımını sağlamak misyonu ile pek çok bilgi hizmetlerini elektronik olarak vermeye devam ediyor

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Son 3 yıl içerisinde dijital anlamda büyük yatırımlar yaptık. Covid-19 pandemi sürecinde yaptığımız bu yatırımların önemli faydalarını görüyoruz. Elektronik kaynaklarımızın sayısını artırmaya, dijital alt yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Araştırmacılarımızı ve öğrencilerimizi mağdur etmeden geleceğe yönelik adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kesintisiz öğretim ve araştırma hizmeti

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın yoğun gayretleri ile zengin içeriğe ulaşan Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, son yıllarda değişen ve gelişen bilgi kaynağını, her türlü basılı ve elektronik yayını bünyesine kazandırarak evrensel ölçekte örnek bir bilgi merkezi konuma geldi. Kütüphane eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla elektronik kaynak alımı için ayrılan bütçe 2017 yılından itibaren 2-2,5 kat arttı. Pandemi nedeniyle eğitim ve öğretime uzaktan eğitim yöntemi ile devam eden Ege Üniversitesinde; Covid-19 sürecinde 33 online seminer, eğitim ve yazar çalıştayı paylaşıldı. Vidobu eğitim portalına 2 bin 870 üye, 11 bin 990 IP girişi, toplam izlenen video 17 bin 789, 11 bin videoya sınırsız erişim sağlandı. 20 veritabanı ücretsiz erişime açılırken, son 7 ay içerisinde yaklaşık 1 milyon tam metin makale indirmesi yapıldı. Ocak-Temmuz ayları arasında, Rosetta Stone Dil Eğitim aracına, 29 farklı dilde 6 bin 59 kullanıcı erişimi sağlandı.

Kitap sayılarında yükseliş oldu

EÜ Merkez Kütüphanesinde, Elektronik kaynak sayısı 2017 yılında 226 bin 511 iken 2018 yılında 336 bin 34'e 2019 yılında 4 milyon 636 bin 843'e 2020 yılında ise 4 milyon 990 bin 912'ye ulaştı. Basılı kaynak 2017 yılında 220 bin 495, 2018 yılında 227 bin 106 2019 yılında 232 bin 687 olurken 2020 yılının ilk 8 ayında 232 bin 828'e ulaştı. Ayrıca önemli bir ivme de öğrenci başına düşen elektronik yayın ve kitap sayılarında yakalandı. Öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısı 2018 yılında 2,99 iken 2019 yılındı 78,5'e 2020 yılında ise 83,7'ye yükseldi. Öğrenci başına düşen kitap sayısı ise 2018 yılında 3,59 iken 2019 yılında 4,3, 2020 yılının 8 ayında ise 3,9 oldu. Engelsiz kütüphane ile 2017-2020 yılları arasında sesli kitap sayısı 387'den 565'e yükseldi. Ayrıca kütüphane bünyesinde nadir eser olarak 143 el yazması ve 59 taşbaskı eser bulunuyor. Toplamda ise 232 bin 342 basılı kitap, 4 milyon 990 bin 912 elektronik kitap, 104 bin 801 elektronik dergi, 110 veri tabanı olmak üzere 5 milyon 328 bin 165 kaynak kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Üniversite dergileri (www.yayinevi.ege.edu.tr) tek bir linkte toplantı. Son 3 yılda 29 bin 442 ders kitabı, yardımcı kaynak ve dergi satış miktarına ulaşılırken, son 8 ayda ise bin 903 satış oldu. "Akademik çeviri ve düzenleme hizmeti" sonucunda 3 ayda 300 bin kelime çeviri ve düzenleme yapıldı. Ocak –Haziran döneminde SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde 932 bilimsel yayın, uluslararası endekslerde yer alan 2 bin 130 bilimsel yayın, Ulusal Hakemli Dergilerde ise yayımlanmış 32 bilimsel yayın yer aldı. EÜ yayınevi ayrıca doçentlik şartlarına ve akademik teşvik yönetmeliğine göre "Ulusal&Uluslararası Yayınevi" statüsünde yer alıyor.