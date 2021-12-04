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Evini bastığı kayınpederini defalarca bıçaklayıp öldürdü!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Evini bastığı kayınpederini defalarca bıçaklayıp öldürdü!
04 Aralık 2021 Cumartesi 08:24

Alınan bilgiye göre, Umut A. (18) Uğur Mumcu Mahallesi'nde oturan kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti. İçeriye giren Umut A, kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A, bıçakla Hüseyin Er'i yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıralan Hüseyin Er, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Er'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve görgü tanıklarının ifadesine göre, Umut A'nın eve zorla girdiği, pencere ve kapılara da zarar verdiği belirlendi.

Ekipler, Umut A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Umut A. ile eşi Beste A'nın boşanma aşamasında olduğu, kadının ailesiyle yaşadığı ve çiftin 9 aylık bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Beste A'nın bir süre önce katıldığı bir televizyon programında eşinin bebeğini kendisinden sakladığını söylediği de öne sürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bıçaklama #kayınpeder bıçaklama
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