Eylem, limonata satışına başladı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu temsili olarak teslim ettiği Eylem'e verdiği ikinci sözü de tuttu.

Ziyaret sırasında evde limonata yaptığını anlatan Minik Eylem'e satış yapması için yer tahsis edildi. 11 yaşındaki otizmli Eylem Şentürk, yaptığı ev yapımı limonatayı Bornova Merkez Pazaryeri'nde satmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Mustafa İduğ da Eylem'in bu özel anlarında Merkez Pazaryeri'ndeydi. Satış yaptığı sırada Başkan Mustafa İduğ'u karşısında gören Eylem büyük sevinç yaşadı. Eylem'in yaptığı limotadan içen Başkan İduğ, "Eylem gibi özel bireylerin toplumun ve sosyal hayatın içerisinde olması, insanlarla iletişime geçmesi çok önemli. Bu anlamda Minik kızımız Eylem, tüm ailelere örnek olmalı" diye konuştu.

Üç sözden ikisi gerçekleşti

23 Nisan'da gerçekleşen ziyaret sırasında Eylem, Başkan Mustafa İduğ'dan Bornova Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın gri olan rengininin daha sıcak renklerle değiştirilmesini istemiş, onun bu isteği hemen ertesi hafta yerine getirilmişti. Başkan İduğ ziyerette ayrıca otizmli çocuklar için de yüzme kursları düzenleyeceklerini, Eylem'e kursta giyeceği mayoyu hediye etme sözü de vermişti.

Bayram önlemleri tamam

Bornova Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için tüm önlemleri aldı. Işıkkent'teki Kurban Kesim ve Satış Alanı'ndaki kontrollerini sürdüren Bornova Belediyesi, bayram süresince de vatandaşların yanında olacak. Bornova'daki tüm ibadethanelerde bayram temizliği için ekip sayısı artırıldı. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer zamanlarda olduğu gibi bayram boyunca da 24 saat aralıksız çalışacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak ve cadde üzerinde kesim yapılmasına engel olacak. Vatandaşlar dilek ve şikayetlerini Bornova Belediyesi'nin 0 232 999 29 29 numaralı telefonu arayarak iletebilecek.