Fatma Başkan meclisi topladı

Balçova Belediye Meclisi, yeni Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın başkanlığında toplandı. Komisyonların seçildiği toplantıda Başkan Çalkaya, herkese eşit hizmet edeceklerini ve Atatürk'ün yolundan hiç ayrılmayacaklarını söyledi.

Balçova Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından oluşan yeni yönetimi, 2019-2024 döneminin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, seçimlerde demokrasinin yaşaması için oy kullanan Balçovalılara teşekkür ederek "Balçova halkı ilçemize hizmet etmemiz için bizlere görev verdi. Biz de tüm meclis üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışarak bu güvene layık olacağız. Balçova'da yaşayan 80 bin kişi için ayrım gözetmeden hizmet üreteceğiz. Ayrıca bir kadın belediye başkanı olarak, Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı veren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha şükranlarımı sunuyor, O'nun yolundan hiç ayrılmayacağıma söz veriyorum" diye konuştu.