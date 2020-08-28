FETÖ'den 24 gözaltı

İzmir merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

FETÖ'den 24 gözaltı
28 Ağustos 2020 Cuma 13:35

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nda faaliyet gösteren ve haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak, örgütün sözde üst düzeydeki 'mahrem abi'lerinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunun devam ettiği ve şu ana kadar 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra TEM Şube'ye götürüldü. 


Kaynak: DHA
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