Karşıyaka Belediyesi'nin geleneksel 'Ayın Konuğu' etkinliğine Dr. Erol Mütercimler katıldı. Dr. Mütercimler, Atatürk'e sevgi ve bağlılığın, onun değerlerine sahip çıkmakla mümkün olacağını belirterek, 'Fikrimizin rehberi Atatürk' dedi

Ünlü yazar, araştırmacı ve programcı Dr. Mütercimler, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'ni dolduran yüzlerce İzmirliye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bilinmeyen yönleriyle anlattı. Büyük Önderin görüş ve düşüncelerini, günümüzden örneklerle kıyaslayarak değerlendiren Dr. Mütercimler, Atatürk'e sevgi ve bağlılığın, onun değerlerine sahip çıkmakla mümkün olacağını belirtti. "Fikrimizin rehberi Atatürk'tür ve ne mutlu ki dünyanın gördüğü en seçkin komutan, devrimci ve halk lideri, bizim Başöğretmenimizdir" diyen Dr. Mütercimler, tarihte çok az liderin böyle bir konuma ulaştığını ve unutulmazlığı yakalayabildiğini anlattı.

Yoğun ilgi

Haluk Işık'ın yönettiği etkinlikte, izleyicilerin sorularını da yanıtlayan Dr. Mütercimler, Cumhuriyetin çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olarak yaşayabilmesinde, özellikle kadınlara büyük görevler düştüğünü söyleyerek, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve savunduklarımızı bir yaşam biçimine çevirmeyi unutmadan mücadele etmenin, Cumhuriyeti korumanın ilk koşulu olduğunu vurguladı. Dr. Mütercimler'in kitaplarının katılanlara sunulduğu "Ayın Konuğu" etkinliği, büyük bir coşku ve ilgiyle izlendi. Büyük Önderin ölümünün 81. Yılını anma etkinliklerine bağlı olarak gerçekleştirilen buluşmanın sonunda, izleyenler Dr. Mütercimleri uzun süre alkışlayıp, beğenilerini dile getirdi.

Başkan Tugay'dan teşekkür

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yerel yönetim anlayışımızın temel ilkelerinden biri de, kentimizin kültür, sanat ve düşünce yapısına katkıda bulunarak, var olan yaşam kalitemizi yükseltmektir. Bu amaçla düzenlediğimiz "Ayın Konuğu" etkinliklerinin, başladığı günden bu yana gördüğü ilgi, ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlamıştır. Haziran ayına dek sürecek buluşmalarımızda, yaşamın her alanından çok seçkin konukları ağırlayacağız. Sayın Dr. Erol Mütercimler'e yoğun programı arasında Karşıyaka'ya geldiğinden ve bizleri onurlandırdığından dolayı teşekkür ediyorum. Aralık ayında da gazeteci, yazar ve PEN Türkiye Temsilcisi Sayın Zeynep Oral'ı konuk edeceğiz. İzmirlileri şimdiden davet ediyorum."

