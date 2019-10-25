Foça'da cüruf nöbeti

Foça'da, yol yapım çalışmasında dolgu malzemesi olarak kanserojen madde içeren cüruf kullanılması çevrecilerin ve mahallelinin tepkisini topladı. Ilıpınar Mahallesi'ndeki depolama alanında oluşan cüruf dağlarının da kaldırılmasını isteyen çevreciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den duruma acilen müdahale etmesini isteyip, nöbete başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Foça'nın kırsal Bağarası Mahallesi'nin yerleşime yeni açılan kesiminin yol yapım işi, bir süre önce ihaleyle taşeron firmaya verildi. Firma, zeytincilik, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü bu bölgede, sabah saatlerinde, yol dolgu çalışması başlattı. Cüruf dolu kamyonların dolgu için yola boşaltığını fark eden çevre sakinleri ve aralarında Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) ve Yenifoça Forum Platformu üyelerinin de bulunduğu bir grup çevreci çalışmalara tepki gösterdi. 1 kilometreye yakın bir bölümü dolgusu yapılmış, kalan kısmına ise cüruflar tepecikler halinde dökülmüş olan yolda, çevrecilerin ve yöre halkının itirazları üzerine çalışmalar, durduruldu. Buna rağmen çevreciler ve yöre halkı bölgeden ayrılmayıp, nöbete başladı.

Cüruf kullanılmasın

Bağarası Mahallesi sakinlerinden Tekin Arslandoğan, sabah kalktıklarında etraflarında cüruf dağları görüp, şok olduklarını, zehirli olduğu raporlarla kanıtlanan bu maddelerin yollarda dolgu malzemesi olarak kullanılmasını kesinlikle istemediklerini söyleyerek, "Cüruf dağları havamızı suyumuzu toprağımızı zehirlemesin diye mücadele ederken cürufları kapımızın önünde bulduk. Çevremizin, zeytinimizin, diğer tarımsal ürünlerimizin zehirlenmesini istemiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapımlarında bu maddeyi kullanmaktan vazgeçmesini, daha temiz ve sağlıklı maddeler kullanmasını istiyoruz. Bu yolun etrafında zeytincilik ve tarım yapılan alanlar, arıcıların kovanları var. Yetiştirilen ürünleri pazardan insanlarımız satın alıp yiyor. Burayı zehirli madde ile kaplamak yarın insanımızın kanser olması demek" dedi.

Zehirlenmek istemiyoruz

Yöre halkından Selma Arslandoğan da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol ihalelerini verirken, şartnameye cüruf kullanılmayacak şeklinde bir madde ile bu sorunu çok kolayca çözebileceğini savunup, "Neden böyle yapılmayıp, göz yumuluyor anlamış değilim. Biz zehirlenmek istemiyoruz. Biz, 'Büyükşehirlerden buralara toprağı, havası, suyu temiz, sağlıklı besinlere ulaşalım' diye geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesinde, çevreye duyarlı olma sözü vermişti. Güvenip, oy vermiştik. Bir an önce bu konuyu çözüm üretilmeli" diye konuştu.

Kaldırılana kadar buradayız

Cüruf döküm alanında geçen hafta eylem yapmalarının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez yollara cüruf döküldüğünü belirten Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent de bu duruma sessiz kalınamayacağını söyledi. Cürufların her koşulda evlere kadar girdiğine dikkati çeken Levent, "Bu durumdan çok rahatsızız. Burada muhatap olacağımız kimse de yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden buraya daha fazla cüruf taşınmasını istemiyoruz. Burada sadece taşeron firma var. Onlardan da yeterli bilgi alamıyoruz. Sorumlular yetkililer bu kirliliği kaldırana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Çevre Meclisi olarak Belediye Meclisi'ne önerge vereceğiz ve bu yol temizlenene kadar kullanılmamasını talep edeceğiz" dedi. Açıklamaların ardından, çevreciler ve yöre halkı bölgedeki bekleyişini nöbetleşe sürdürdü.