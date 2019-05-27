Foça'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Foça'da, motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Foça'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı
27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:11

Kaza, Yenibağarası Mahallesi Foça Yoğurt Fabrikası yakınında meydana geldi. Eyüp Çetin (20) yönetimindeki 35 AFY 693 plakalı motosiklet, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Hamza Mavigöz (82) yönetimindeki 35 AR 0284 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada, karşı yönden gelen aracı fark eden Çetin, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün ön lastiğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Eyüp Çetin ve Ogün Karadağ (19) yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Çetin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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