Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandı

Foça'da, koronavirüsün yayılmasını önlemek için sahillerde balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetler hafta içinde de Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla kaymakamlık tarafından yasaklandı. Başkan Fatih Gürbüz tehlike geçene kadar zorunlu nedenler dışında Foça'ya gelinmemesini istedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 2 gündür uygulamaya konulan hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanması kararı İzmir'in turistik ilçesi Foça'da da hayata geçirildi. Yasağa Foça'da büyük ölçüde uyuldu. Ancak karara rağmen sahillerde oturanlar, mangal yapmak için gelenler, balık avlamak isteyenler, spor ve yürüyüş yapanlar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bakanlığın genelgesinin ardından Foça Kaymakamı Ali Çetin başkanlığında toplanan ve aralarında Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Foça Emniyet Müdürü Özgür Arslan, Foça Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç ve Foça Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz'ün de yer aldığı Foça Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla Kaymakamlık hafta içinde de ilçede bu tür faaliyetleri yasaklama kararı aldı.

Cezası var

Hafta içi yasak kararının 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı ve özellikle ilçe dışından vatandaşların bu nedenle gelmemesi, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ya da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesini içeren 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü kasamında gerekli adli işlem yapılacağı bildirildi.

Foça'ya gelmeyin

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz bir turizm kenti olarak bu kararı açıklamanın çok üzücü olduğunu ancak dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele için şart olduğunu belirtip, tehlike geçene kadar zorunlu sebepler dışında Foça'ya gelinmemesini istedi. Başkan Gürbüz, şöyle devam etti: Tek bir isteğimiz var. Evde kalınması. Ne kadar çok evde kalırsak süreci o kadar kısa zamanda sonlandıracağımızı düşünüyorum."

İzmirliler yasağa uydu

İzmir'de koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarıların ardından, hafta sonları güzel havaları da fırsat bilen İzmirlilerin ziyaret ettiği sahiller ve caddeler boş kaldı. Zabıta ve polis ekipleri sahillerde denetim yaparken, İzmirlilerin yasağa uyduğu gözlendi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak günden güne etkisini sürdüren ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, dünya genelinde pek çok tedbir alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı da önlemler kapsamında hafta sonları piknik alanları ve sahillere gidilmesini yasakladı. İzmir'in Konak ve Karşıyaka ilçeleri ile Alsancak ve İnciraltı semtleri sahilleri bomboş kaldı. İzmirlilerin gezmek, piknik ve spor yapmak için sıkça tercih ettiği bu yerler, adeta sessizliğe büründü. Güzel havaya rağmen İzmirliler 'evde kal' çağrısına uyarken, sahil ve parklarda zabıta görevlileri ve polis ekipleri ise denetim yaptı. Öte yandan şehrin işlek cadde ve sokakları da bomboş kaldı.



