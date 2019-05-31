Funtastic Akvaryum’ a giriş bileti hediye

Tankar Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen, açıldığı günden bugüne kadar adından sıkça söz ettiren etkinlikleriyle İzmir’ deki alışveriş merkezi kavramına yepyeni bir soluk getiren Westpark Outlet Haziran ayı boyunca ziyaretçilerine yaptıkları alışverişlerde bünyesinde bulunan İzmir’in tek akvaryumuna giriş bileti hediye ediyor.

Funtastic Akvaryum’ a giriş bileti hediye
31 Mayıs 2019 Cuma 12:16

Westpark Outlet İzmir’in ilk ve tek akvaryumu Funtastic Akvaryum’ a giriş bileti hediye ediyor!

İzmir’in ayrıcalıklı alışveriş merkezi Westpark Outlet, Haziran ayı boyunca ziyaretçilerine yapacakları alışveriş sonrasında deniz şehri İzmir’in ilk ve tek akvaryumu Funtastic Akvaryum’ a giriş bileti hediye ediyor!

Tankar Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen, açıldığı günden bugüne kadar adından sıkça söz ettiren etkinlikleriyle İzmir’ deki alışveriş merkezi kavramına yepyeni bir soluk getiren Westpark Outlet Haziran ayı boyunca ziyaretçilerine yaptıkları alışverişlerde bünyesinde bulunan İzmir’in tek akvaryumuna giriş bileti hediye ediyor.

           

1-30 Haziran tarihleri arasında AVM ziyaretçilerinin aynı gün içinde yapacakları 150 TL’ lik alışverişlerinde 1 kişilik, 250 TL ve üzeri alışverişlerinde ise çift kişilik giriş bileti hediye edileceği kampanyaya ilginin çok büyük olması bekleniyor. Bayram alışverişinin arttığı, perakendenin canlandığı bugünlerde verimli bir kampanya ile yeni bir aya merhaba diyen Ege’nin En Büyük Outlet’ i Westpark Outlet uygun fiyatlı alışverişler sonrasında verdiği hediye ile tüketicinin yüzünü güldürecek.

Etiketler; ##westpark#alışverişmerkezi#akvaryum#FuntasticAkvaryum
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