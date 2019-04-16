Gaziemir, Büyükşehir'e 4 meclis üyesi gönderdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde gerçekleşen 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısında Gaziemir'in 4 büyükşehir belediye meclis üyesi de divan kâtipliği, encümen ve ihtisas komisyonlarında görev aldı. Meclis üyelerini tebrik eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Tunç Başkanın liderliğinde 5 yıl boyunca İzmir'e güzel hizmetler vereceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Gaziemir'de oluşturduğumuz sinerjiyi büyükşehire de yansıtacağız. İzmir'imiz ve Gaziemirimiz için hayırlı olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın da katıldığı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında divan kâtipleri, meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, mecliste temsil edilen siyasi partilerin grup başkanvekilleri, grup sözcüleri, encümen üyeleri ile 18 ihtisas komisyonunun üyeleri belirlendi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ilk meclise Gaziemir'in 4 büyükşehir belediye meclis üyesi ile birlikte katıldı.

2 komisyonda görev

30 ilçe belediye başkanı ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, Gaziemir'in İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İzel Zenginobuz Derinsu divan kâtibi olarak seçildi. Derinsu, aynı zamanda hukuk komisyonu ile kadın-erkek eşitliği komisyonunda da görev aldı.

Encümen üyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda Gaziemir'in büyükşehir belediye meclis üyesi de olan Necati Kırmaz, İbrahim Özkara ve İlhan Özköse de ihtisas komisyonlarında görev aldı. Necati Kırmaz kentsel dönüşüm komisyonuna, İbrahim Özkara tüketiciyi koruma komisyonuna seçilirken İlhan Özköse de encümen üyesi oldu.

Arda: Bizi gururlandırdılar

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oluşan sinerjinin İzmir ve Gaziemir için önemli proje ve yatırımların hayata geçmesine büyük katkı sunacağına inandığını belirten Halil Arda, 4 büyükşehir belediye meclis üyesinin encümen, divan kâtibi olması ve önemli ihtisas komisyonlarında görev almasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İlk meclisimizi gerçekleştirdik. Biz de Gaziemir olarak gurur duyarak meclisimize katılım gösterdik. Ben ve 5 meclis üyemiz Gaziemir'i temsil ettik. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde iyi bir ekip oluştuğunu görüyorum. Tunç Başkan'ın liderliğinde 5 yıl boyunca İzmir'e güzel hizmetler vereceğimize tüm kalbimle inanıyorum" dedi.