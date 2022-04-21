Gaziemir'de çocuk şenliği başladı

7 ilden 135 çocuk, 16-24 Nisan tarihlerinde düzenlenen Gaziemir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılmak üzere ilçeye geldi

Gaziemir Belediyesi’nin 16-24 Nisan tarihlerinde düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı. Ankara, Aydın, Bingöl, Burdur, Samsun, Isparta ve Van’dan 135 çocuk, çevre temasıyla düzenlenen şenliğe katılmak üzere Gaziemir’e geldi. 9 gün sürecek şenlik kapsamında, çocuklar festivalde sahne alarak yöresel kıyafetleri ve müzikleriyle yaşadıkları şehirlerin kültürlerini sergileyecek.

Şenliğe katılan çocuklar ve ekiplerin liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Sizleri Gaziemir’de ağırlamaktan son derece mutluyum. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her birlikte büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çocuklarımızın bize emaneti doğamız hızla kirleniyor. Bu soruna dikkat çekmek için şenliğimizi bu yıl çevre temasıyla düzenliyoruz. Dolu dolu, çok renkli bir şenlik hazırladık sizler için. Şenliğimize katılarak katkı koyduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz” diye konuştu.



Dolu dolu şenlik



Şenlik kapsamında düzenlenecek müzikallerle çocuklar sevdikleri çizgi film kahramanlarıyla bir araya gelecek. Kral Şakir, Niloya, Sevimli Dostlar, Pijamaskeliler, Kaptan Pengu ve Arkadaşları isimli müzikal gösterileriyle çocuklar keyifli saatler yaşayacak. Festival Alanı’nda 20-24 Nisan tarihler arasında düzenlenecek çevre ve doğa temalı 40 farklı atölye de çocuklar hem yeteneklerini keşfedecek hem de eğlenecek. Şenlik kapsamında, 22 Nisan Cuma günü Festival Alanı’nda saat 21.00’de Oğuzhan Koç konser verecek. Festival Alanı’ndaki Kitap Fuarı’nda da çocuk kitapları okuyucuyla buluşturuluyor. Alandaki atlıkarıncada ise şenlik çocukları gönüllerince eğleniyor.

23 Nisan coşkusu

23 Nisan Cumartesi günü ise kortej yürüyüşü ve halk dansları gösterileri düzenlenecek. Abdullah Arda Meydanı’nda saat 19.00’da başlayacak korteje katılanlar, Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergâhından Festival Alanı’na ulaşacak. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının taşınacağı kortejde, bando eşliğinde marşlar söylenecek.

Kortej yürüyüşünün ardından 23 Nisan kutlamaları şenliğe katılan çocukların yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkarak yöresel dans ve müziklerini sergilemesiyle devam edecek.