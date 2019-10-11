Gaziemir'de pazarcılar tezgah kapattı

Gaziemir'deki Kapalı Pazar Yeri'nin girişlerinde bulunan, üzerinden araçların geçip mal indirmelerini sağlayan eğimli geçitler kaldırıldı ve üzerlerine direk dikilerek pazar yerine araç girişi engellendi. Tonlarca malı araçlara taşımak zorunda kalan esnaf belediyenen önünde eylem yaptı.

Gaziemir ilçesinde kurulan, Gaziemir Kapalı Pazar Yeri'nde, esnafın araçlarıyla pazar yerine girip, tezgahlarına mal indirmelerine yarayan geçit, kaldırıldı. Bu alan, başka pazarcılara tezgah açması için kiralandı. Pazarcı esnafı da, yüzlerce kiloluk ürünlerini insan gücüyle taşıdıklarını ve bunun hem enerji hem de vakit kaybına yol açtığını söyleyerek, durumu protesto etti. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Gaziemir Belediyesi önünde, ellerinde 'Pazarcılar mağdur' dövizleriyle toplanan 25 esnaf adına basın açıklaması yaptı. Acar, "Bizim hiçbir siyasi niyetimiz yok. Tek niyetimiz, evlerine ekmek götürme derdindeki pazarcıların mağduriyetlerinin giderilmesi. Esnaf, tonlarca malı elleriyle taşıyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan pazara, öğle saatlerinde bile mal taşıyan pazarcı arkadaşlarımız oluyor. Bu, hem vakit hem de enerji kaybı yaratıyor. Gaziemir Belediyesi'nden, bu duruma çare bulmasını bekliyoruz" dedi. Esnaf, sorun çözülene kadar pazarda tezgah açmayacaklarını söyledi.