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Gaziemir'de tebligatlar elden dağıtıldı, 350 bin TL tasarruf sağlandı

Gaziemir Belediyesi, ilçede oturan vatandaşlardan tahsil edilemeyen vergiler ile ilgili göndereceği 14 bin tebligat dosyası için posta gönderim ücreti fazla çıkınca, tebligatları elden göndererek 350 bin liraya yakın tasarruf sağladı

Gaziemir'de tebligatlar elden dağıtıldı, 350 bin TL tasarruf sağlandı
25 Şubat 2022 Cuma 13:58

Gaziemir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, mükelleflerine göndereceği ödenmemiş vergi borçlarına ilişkin tebligatları ulaştırmak için posta yolunu kullanıyordu. Gönderimi yapılacak 14 bin tebligatın 434 bin liraya mal olacağını gören Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçe sınırlarındaki tüm tebligatların teslim edilmesi için her mahalleye özel ekipler kurulması için çalışma başlattı. Kurulan ekipler, Gaziemir içindeki tebligatları adreslere göre ayırarak teslimatı elden yapmaya başladı. Bu uygulama ile belediye, 350 bin liraya yakın bir tasarruf elde etmiş oldu.

“Kamunun bir kuruşunu sokağa atamayız!”

Belediyenin hiçbir kaynağını boşa harcamayacaklarını belirten Başkan Halil Arda, “Göreve geldiğimiz günden beri tasarruf ve mali kaynaklarımızı güçlendirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamunun bir kuruşunu bile sokağa atamayız. Ödenmemiş vergi tebligatlarıyla ilgili posta ücretinin yüksek çıktığını görünce ben de arkadaşlara dağıtım ekipleri oluşturmalarını ve elden bunların dağıtılmasını söyledim. Yaptığımız hesaplara göre 350 bin lira civarında bir tasarruf sağlamış olduk. Toplam 14 bin tebligatta 14 milyon liralık ödenmemiş vergiden söz ediyoruz. Bu şekilde 8 milyona yakın bir ödemenin belediyemize gelmesini öngörüyoruz. Bu gibi tasarruf kalemleri oluşturmaktaki amacımız belediyemizin bütçesinin özenli kullanılmasının yanında ekonomik kriz sürecinde herkese örnek olmak” diye konuştu.

Etiketler; #gaziemir #tebligat #Halil Arda
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