Gaziemir'in “İyilik merkezi” açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Belediyesi ile gönüllüler ve yardımseverlerin desteğiyle kurulan Sosyal Market'in açılışına katıldı. Törende yaptığı konuşmada dayanışmanın önemine değinen Soyer, “Dayanışma olmazsa afetlerin tahribatı çok daha büyük oluyor” dedi

Ekonomik açıdan zorluk yaşayan yurttaşlara destek vermek amacıyla Gaziemir Belediyesi öncülüğünde, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yürütme Kurulu, Gönüllü Kadınlar Derneği, bağışçılar ve ilçedeki işletmelerin katkılarıyla kurulan Sosyal Market, törenle açıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve eşi Filiz Yılmazlar, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın eşi Necibe Duran, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in eşi Fatma Yetişkin, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ile davetliler katıldı.

“Elimizi uzatmaktan mutluluk duyuyoruz”

Atıfbey Mahallesi'nde kurulan Sosyal Market'in açılış töreninde konuşan ESBAŞ CEO'su ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, Gaziemir Belediyesi'nin ilçeye değer katacak, yurttaşların hayatına dokunacak önemli bir hizmeti tamamladığını söyledi. Güler, toplumsal dayanışma açısından büyük bir sınavdan geçildiği günlerde, sosyal yardımlaşma açısından örnek olacak bir tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özellikle koronavirüs salgını başladığında toplumun birbiri ile çok daha fazla yardımlaştığına dikkat çeken Faruk Güler, “ESBAŞ olarak böyle bir projenin hayata geçmesine katkıda bulunduğumuz için gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' sözüne sahip bir toplumun bireyleri olarak geçmişte olduğu gibi yardıma ihtiyaç duyan insanlarımıza elimizi uzatmak tan her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Bu proje benim en büyük hedeflerimdendi”

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise sözlerine çok heyecanlı, gururlu ve mutlu olduğunu belirterek başladı. Sosyal Market'in hayalindeki bir proje olduğunu kaydeden Halil Arda, belediye başkanlığı görevinden önce yurt dışı seyahatlerinde benzer örneklerini gördüğünü ve bunun Gaziemir'de olmadığını fark ettiğini anlattı. Arda, “Bu projeyi hayata geçirmek benim en büyük hedeflerimden biriydi. Süreç birazcık uzadı. Pandemi süreciyle birlikte içerisinden geçtiğimiz dönem, bu projenin ne kadar önemli olduğunu ve ayakları yere basan bir proje olduğunu gösterdi. Ülkede Sosyal Market benzeri birçok proje uygulanmaya çalışıldı. Bu farklı bir proje. İlk defa ürünlerle ilgili üzerinde fiyat olmayan, puanlama olan ve her ürünle ilgili ihtiyaç sahiplerinin birer tane alarak faydalanacağı bir proje. Bu yaşadığımız pandemi sü reci gösterdi ki İzmirliler dayanışma ve yardımlaşma ruhunda ne kadar güçlüydüler. Tunç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Neptün hanıma teşekkür ediyorum. Onların öncülüğünde İzmirliler bu pandemi süresinde bütün ilçelerde müthiş bir dayanışma örneği sergilediler” dedi.

Dayanışmasız olmaz

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dayanışmanın önemine dikkat çekti. Soyer, “Bizlere 'En büyük projen ne' diye sorulduğu zaman, bunun cevabını vermekte hep zorlanırız. Acaba şu metroyu mu söylesek? Acaba şu köprüyü mü söylesek? Fakat iyilikten, dayanışmadan daha büyük proje olabilir mi” diye konuştu. Projeye emek verenlere teşekkür eden Tunç Soyer, şunları söyledi: “Bir çok kardeşimiz, hemşehrimiz eminim ki elini cebine atıyor ve bir şekilde destek olarak, katkı vererek bir şeyler yapmanın telaşını, heyecanını yaşıyor. Gerçekten bundan daha büyük, daha değerli bir şey olmaz. Pandemi süreci hepimize gösterdi ki dayanışmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizle el ele olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bu tür afetlerin tahribatları çok daha büyük oluyor. Onun için ben bu dayanışma yı diri tutan, onu bu kadar somut, bu kadar güzel bir biçimde hayata geçiren Gaziemir Belediye Başkanıma ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”