Gaziemirli kursiyerlerin eserleri sergide

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerlerin yıl boyunca öğrendiklerini pratiğe döktükleri fotoğraflar sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gaziemir Belediyesi’nin açtığı fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler eğitimlerini tamamladı. Yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin çektikleri fotoğraflar düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu. Derslerde öğrendiği teorik bilgileri fotoğraf çekmek için düzenlenen şehir içi gezilerle pratiğe döken kursiyerler, İzmir genelinde çektikleri fotoğrafları, fotoğraf meraklılarının beğenisine sundu. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği Kültür Evi’nde düzenlenen sergiyi Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Fotoğraf Sanatçısı Tayfun Kocaman ve fotoğrafçılık kursiyerleri açtı.

Kültür-sanata desteğimiz artacak

Kursiyerlerin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergiyi kursiyerlerle birlikte gezen Belediye Başkan Halil Arda eserler hakkında kursiyerlerden ve eğitmenlerden bilgi aldı. Fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Başkan Arda kursiyerleri tebrik etti. Kendisinin de fotoğraf çektiğini ifade eden Başkan Halil Arda, “Hepinizi kutluyorum. Çok güzel eserlere imza atmışsınız. Bu tür kültür-sanat çalışmalarını hiçbir zaman bırakmayın. Bizim de kültür-sanata olan desteğimiz artarak devam edecek” dedi.