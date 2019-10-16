Geleceği Yazan Kadınlar yarışıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi' İzmir finali İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlendi.

Finale, jüri üyeleri ve proje sunumu yapan katılımcıların yanı sıra koordinatörlüğünü İzmir Ticaret Borsası'nın yürüttüğü TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, İzmir Ticaret Borsası Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar Nacak ve kurul üyeleri katıldı.

Fırsat yaratıldı

Kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak ve kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla başlatılan 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin önemine değinen Aysel Öztezel, "Sizler bizlere göre iş hayatına başlarken bir adım daha öndesiniz. Bizlerin iş hayatına adım atmadan önce bu tür fırsatlardan yararlanma şansımız yoktu. Hepinizin bu eğitimler sayesinde iş hayatında daha da başarılı olması istiyoruz. En büyük amacımız Türk kadınının layık olduğu yere gelebilmesi. Bu eğitimlerin kıymetini bilin çünkü iş hayatında başarılı olabilmenin en etkin yollarından biri güncel teknolojiyi iyi kullanmaktan geçiyor. İş hayatında artık rekabetin oldukça yüksek olduğu bir ortam var ve başarıya ulaşmak için mutlaka fark yaratmak zorundayız. Sizler bu eğitimlerle bir adım önde olacaksınız. Bugün yazılım geliştirmeyi biliyorsanız geleceğin en hızlı büyüyecek şirketlerinde çalışabilirsiniz, çalışmak bir yana böyle şirketler kurabilirsiniz" dedi.

Aydınlık yarınlar

İzmir Ticaret Borsası Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar Nacak ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'ne ve projede yer alan kadınlara koordinatör kurum olan İzmir Ticaret Borsası'nın desteğinin tam olduğunu belirterek, "Bu proje ile kadınlarımızın daha fazla bilişim sektöründe yer almasını, bu sektörde girişimci kadın sayısının artmasını hedefliyoruz. Kadınlarımız, geleceği en iyi şekilde tasarlayarak ülkemizin aydınlık yarınlarını müjdeliyorlar" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi' İzmir finali jürisi İzmir Ticaret Borsası'nda düzenlenen projenin il finalleri kapsamında gruplar sunumlarını yaptı. Sunum gerçekleştiren tüm girişimcilere 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Katılım Belgesi' verildi. 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen il finallerindeki jüri puanlamaları sonucunda başarılı olan girişimciler 2 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek yarı finale katılmaya hak kazandı.