Geleceğin Türkiye'sini çocuklar kuracak

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Karakayalı mesajında; çocukların, velilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutlayarak; "Türkiye Cumhuriyeti olarak muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak istiyorsak, her şeyden önce millet bilincine sahip, bayrağının kıymetini ve değerini bilen, onun ilelebet göklerde dalgalanmasını sağlama noktasında gereğini yapabilecek, vatan sevgisiyle dolu insanları yetiştirmemiz gerekmekte. İşte bu noktada eğitim ve öğretim bir ülkenin varoluşu noktasındaki en önemli etken. Eğitim ve öğretim hayatında önemli bir yere sahip olan ilköğretim ise anaokulu eğitiminden sonra uzun bir yolun başlangıç noktası olarak görülmelidir. Güçlü ve kalkınmış Türkiye'nin hedeflerine en hızlı şekilde ulaşabilmesi ve bu gücünü muhafaza edebilmesi için çocuklarımızı iyi bir eğitimle yetiştirmemiz gerekmekte. Çocuklarımızın alacağı iyi eğitim, güçlü ve büyük Türkiye'nin yarınlarına yapılacak en büyük yatırım. Bu duygu ve düşüncülerle bir eğitimci olarak öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve aileleri başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza en içten sevgi ve başarı dileklerimizi sunuyor, İlköğretim Haftasının ve yeni eğitim öğretim yılının vatanımıza, milletimize ve kentimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Desteğimiz sürecek

En mantıklı ve en doğru yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna işaret eden Başkan Karakayalı, Kemalpaşa Belediyesi olarak, her zaman eğitim öğretime yatırım yapmaya ve destek olmaya çalıştıklarını ifade etti. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.