Genç hekimler kariyer günlerinde buluştu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "Ege Tıp 10. Kariyer Günleri" gerçekleştirildi. İntörn hekimlerin seçimlerini kolaylaştırmalarına ve geleceklerine yön vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan programın açılışına Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, Prof. Dr. Sibel Göksel, akademisyenler ve intörn hekimler katıldı.

Farklı anabilim dallarında mesleklerini sürdüren uzman doktor ve öğretim üyeleri tecrübelerini geleceğin hekimleri ile paylaştığı Kariyer Günlerinin açılış töreninde intörn hekimlere seslenen Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, "Meslektaşlarımızın deneyimlerinden faydalanacaksınız, branş seçiminde, gelecek planlamanızda bizlerin, sizlere bu anlamda katkısı olacak. Temel amacımız, kişiliğinize uygun mesleği seçmenizde faydalı olmak. Doktorluk, sağlıkta şiddet ve diğer pek çok konu ile günümüzde giderek zorlaşan bir meslek olarak görülüyor. Bu zorlu yolda umarız yolunuz açık olur. Kariyer Günümüzün yöneleceğiniz alanı belirlemenizde sizlere yol göstermesini ve bu kutsal mesleği icra ederken empati yapmayı unutmamanızı diliyoruz" dedi.

Cerrahi tıp bilimleri oturumu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. Kariyer Günleri etkinliği kapsamında yapılan "Cerrahi Tıp Bilimleri" konulu oturum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Uğuz oturum başkanlığında gerçekleşti. Oturumda, Dr. Ayberk Dursun, Dr. Duygu Güzel, Dr. Eralp Kaçmaz, Dr. Hasan İner konuşmacı olarak yer aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kıyan'ın başkanlığında yapılan ikinci oturumda, Dr. Cumali Değirmenci, Dr. Göksel Turhal, Dr. Ersin Gür, Dr. Uygar Miçoğulları sunum yaptı.