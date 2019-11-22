Gençleşen TARKEM işletmeye geçiyor

21 Kasım 2019 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen TARKEM 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

İzmir'in en kıymetli kültürel varlıklarından olan Kemeraltı'nı ekonomik ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere taşımak, İzmir'in ekonomisine, turizmine ve tarihine bu hazineyi kazandırmak amacıyla kurulmuş olan TARKEM toplantıda ortaklarıyla bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri; tüm ülkede benzer uygulamaların yaygınlaşması için örnek bir sosyal ve ekonomik model niteliğinde olan TARKEM'in sıcak nokta stratejisi ile projelerine hız verdiğini ifade etti. Sivri "Gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde belirlenen 3 alt bölgede 2017 yılında başlattığımız yatırımlarımız artarak devam ediyor. Son 1 yıl içerisinde gayrimenkul proje sayımız 8'den 12'ye çıktı. Bu projelerden ikisinin 2019 yılı son çeyreği itibariyle restorasyonlarını sürdürüyoruz. 2020 yılı ilk çeyreği itibariyle en az iki; 2020 yılı üçüncü çeyreği itibariyle de toplamda en az dört yatırımın daha restorasyonuna başlayacağız" dedi.

12 proje

Sivri, "Temel hedefimiz, 2023'e kadar elimizdeki 12 projenin tümünü tamamlayarak, temel stratejimizde öngördüğümüz şekilde, Hatuniye Bölgesi'ndeki yatırımlarımızı Konaklama, Havralar Bölgesi'ndeki yatırımlarımızı Gastronomi ve Turizm, Kestelli Bölgesi'ndeki yatırımlarımızı da Tasarım, Teknoloji, Yenilikçi Ofisler konsepti ile Kemeraltı'nı canlandırmak üzere hayata geçireceğiz. Bu hedefin yanı sıra 2023 yılına kadar yine bu ölçekte yatırımlar gerçekleştirerek yeni projeleri bünyemize katmak niyetindeyiz" dedi. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında İşbirliği kategorisinde ödül alan TARKEM'in, bu ödülü ortaklarımız sayesinde aldığını vurgulayan başkan, kurulduğu günden bugüne kadar destek olan tüm kurumlara ve ortaklara da ayrıca teşekkür etti.

Sıcak nokta stratejisi

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, 2019'da gerçekleştirilen faaliyetleri aktarırken, TARKEM'in gayrimenkul, sosyo-kültürel ve destek-hizmet projelerini paylaştı. İneler, Hatuniye, Kestelli ve Havralar bölgelerinde izledikleri sıcak nokta stratejisi ile hayata geçirdikleri yatırım projelerinin ilerleme durumları ile ilgili bilgi verirken yeni projeleri de tanıttı. Basmane Dönertaş'ta bölgenin en önemli ve büyük yapısı olan Tevfik Paşa Konakları, gençlik hosteli olarak işletilecek Smyrna Agorası'na cepheli Mavi Kortejo, Kemeraltı'nın en canlı bölgelerinden Havra Sokağı'nda Tarihi Akın Pasajı, Türkiye'nin ilk çikolata fabrikalarından Alga, yeni nesil ihtiyaçların karşılandığı, ekonomik, teknolojik birer ofise dönüştürülecek, nice başbakanlar, sanatçılar, müzisyenler çıkaran Yusuf Rıza Okulu ile Kemeraltı'nın tarihi dokusunun en çok korunduğu sokaklardan 442 Sokak Ofisleri ve Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak yine gençlere hizmet verecek 140 yıllık Tarihi İstiklal Okulu projelerine ilişkin gelişmeleri aktardı. Bir önceki genel kurulun ardından yapılan yeni yatırımları tanıtan İneler "Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın en önemli değerlerinden biri olan Havra Sokağı'nda bulunan Albayrak Pasajı ile yurtdışındaki örnekleri gibi küçük dükkanlardan oluşan bir deneyim merkezi oluşturacağız. Havralar bölgesindeki bu önemli yatırımımız dışında Hatuniye Bölgesi'nde de iki yeni yatırım gerçekleştirdik. Basmane'nin hayranlık uyandıran iki yapısını daha restore ederek gençlik hosteli yapmak üzere TARKEM bünyesine kazandırdık. Günümüze kadar ulaşan özgün yapıları ile dikkat çeken, Ayyıldızlı Konak ve Vakıflar Oteli ile gençler için bölgeye yaklaşık 60 ek yatak kapasitesi kazandıracağız" dedi. n Nigar Nak

Yönetim kurulu gençleşiyor

TARKEM Yönetim Kurulu Görevli Üyesi Uğur Yüce, "TARKEM'in 2023 hedefi İzmir'e gönül vermiş insanların içinde yer aldığı bir yapı haline gelmektir. Bu kapsamda, halka arz sürecine yönelik çalışmalar başlatıldı" dedi. TARKEM'in yönetiminde de gençleşme olacağını belirten Yüce, 2020 Kasım itibariyle kendisi ve kendi yaş grubundaki Yönetim Kurulu üyelerinin görevi genç üyelere bırakacağını belirtti.