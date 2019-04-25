Göçmenler için destek merkezi

Dünya Doktorları Derneği tarafından İzmir'de göçmenler için psikososyal destek merkezi açıldı.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, toplumun sağlıklı olmasında insani, psikolojik ve sosyal unsurların önemini anlattı. Merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Salnur, buradaki çalışmalara her zaman destek olacaklarını kaydetti.

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) adına konuşma yapan Annabelle Vasseur da Türk halkı ve hükümetinin göçmenler için gösterdiği çabadan çok etkilendiğini söyledi.

Özel hizmetler

Özellikle sağlık alanındaki çalışmaları takdirle karşıladığını ifade eden Vasseur, "ECHO birinci basamak sağlık hizmeti sunan merkezlerini geçtiğimiz yıllarda Türk hükümetine devretti. Şu anda ağırlıklı olarak fizyoterapi, akıl ve ruh sağlığı gibi özel hizmetlerin sunumuna odaklandık. Buradaki merkezin hizmete alınmasıyla travma yaşayan göçmenler kendi dillerinde tedavi ve bakım alabilecekler" dedi.

Dünya Doktorları Derneği İzmir-Manisa Saha Koordinatörü Aslı Soysal da açılan merkezde psikiyatrist, psikolog, psikososyal danışman ve vaka yöneticilerinin görev yapacağını söyledi.