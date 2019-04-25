Güzelbahçe'de yeni tematik park

Kahramandere Mahallesi Şehit Kemal Caddesi üzerinde bulunan park çalışması tamamlandı. 590 m²'lik alanda yapılan parka; 'GÜZELBAHÇE' yazısıyla birlikte, 360 m²'lik çim alan, 2 araçlık otopark, yelken, gemi dümeni, çapa kondu, havuz ya da su öğesi kullanmadan deniz temalı, tematik parklara örnek olacak bir alan yaratıldı.

Seçim bildirgesine koydukları tematik parkların ilkini seçim bitmeden tamamladıklarını hatırlatan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Ekiplerimiz çok kısa bir süre içerisinde parkımızın yapımını tamamladı. Biz tematik park projelerimizi önceden Tabaoğlu ve Zeytin parklarımızda yapmıştık. Bu seçim sürecinde de vaadlerimizin arasına koyduk ve seçim süreci bitmeden ilk vaadimizi yerine getirdik. Güzelbahçemize güzel bir park daha kazandırdık ve halkımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösteriyor. Fotoğraf çekilmek için vatandaşlarımızın uğrak yerlerinden biri durumuna geldi. Biz Güzelbahçe'nin yeşil dokusunu korumak için tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. 2009 yılında ilk göreve geldiğimizde Güzelbahçe'de 15 adet park bulunmaktaydı. Bunların fiziki durumlarını iyileştirmeyle işe başladık. 2019'a geldiğimizde park sayımızı 101'e, aktif yeşil alanımızı da 305 bin m² ye çıkardık. Yani kişi başına düşen yeşil alan miktarını yaklaşık olarak 10 m²'ye yaptık. Bu yeterli mi? Güzelbahçe için değil. Bizim hedefimiz 2024 yılına kadar yeşil alan miktarını 400 bin m²'ye çıkartmak. Güzelbahçe yeşilin ve mavinin bir arada olduğu İzmir'in en nadide yerlerinden biri. Bu kimliğini korumaya devam edeceğiz. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir kent bırakmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.