Güzelbahçe'den Tuzlukçu'ya Nutuk kitabı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konya Tuzlukçu Belediyesi’ne hibe ettiği, kütüphane ve kreşe çevrilen aracın ilk kitapları Güzelbahçe Belediyesi tarafından hediye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin siyasi parti farkı gözetmeden 9 farklı ilçe belediyelerine otobüs hibe ettiği araçlar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı son oturumu öncesi Kültürpark’ta düzenlenen törenle belediye başkanlarına teslim edilmişti. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’yi ziyaret etti. Başkan İnce’de kütüphanelerine koymaları için 500 adet Atatürk’ün Nutuk kitabını Başkan Akbuğa’ya hediye etti.

Herkes ulaşsın

Kitapları çocuklara hediye eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Başkanımızın nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin hibe etmiş olduğu araç çok güzel bir şekilde kütüphane ve kreşe dönüştürülmüş. Çocuklarımızın gidip hem oyun oynayıp hem de öğrenmiş olacaklar. Biz de bu güzelliğe başka bir güzellik katalım dedik. Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını kütüphanelerine koymaları için hediye ettik. Çocuklar için hazırlanan Nutuk kitabına herkes ulaşmasını istiyoruz. Bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sadık gelecek kuşaklar yetiştireceğiz” diye konuştu. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ise, “Sayın Başkanımız Mustafa İnce’nin soy isimleri gibi ince davranışı bizleri çok memnun etti, kendilerine teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin en güzel köşesine Atamızın kitabını koyacağız” dedi.