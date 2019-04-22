Halil Arda: Şiddet, hak arama yöntemi değildir

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da uğradığı saldırıyı kınadı.

Halil Arda: Şiddet, hak arama yöntemi değildir
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:43

Şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını belirten Başkan Halil Arda, saldırının faillerinin bir an evvel yakalanarak adalete teslim edilmesini gerektiğini kaydetti. Provokasyonlara karşı sağduyu davranma çağrısı yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.  Genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırı genel başkanımız nezdinde Türkiye demokrasisine, birlik ve beraberliğimize ve tüm Türkiye'ye yapılmıştır.  Birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bu tür provokasyonlara karşı tüm partililerimizi ve halkımızı sağduyulu  ve sakin olmaya davet ediyoruz" dedi.

Olayı aydınlatın

Şiddetin hiçbir açıklama ve haklı gerekçesi olamayacağını vurgulayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini dile getirerek, "Genel başkanımıza yönelik bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması tehlikeli senaryo peşinde olanlara verilecek en iyi yanıt olacak" ifadelerini kullandı.

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